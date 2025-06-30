Смотрит с вами сериалы, но понимает ли? Как кошка воспринимает экраны и движение

5:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваша кошка с интересом наблюдает за теннисным мячом на экране? Или, возможно, замирает при виде летящей птицы в документальном фильме? А кто-то из кошачьих и вовсе не пропускает ни одного футбольного матча! Кажется, что кошка внимательно следит за происходящим, но возникает вопрос: понимает ли она, что смотрит? Как воспринимают кошки изображения с экранов и стоит ли волноваться за их глаза? Давайте разберёмся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка смотрит телевизор

Что кошка действительно видит на экране

Первое, что важно понять — восприятие изображения у кошки совсем не такое, как у человека.

Зрение кошки ориентировано на движение

Кошки хорошо различают движущиеся объекты, но хуже видят неподвижные. Их зрение гораздо менее чёткое по сравнению с человеческим — особенно на расстоянии. Уже на дистанции 6-8 метров объекты становятся для кошки размытыми. Поэтому она с удовольствием следит за бегущим теннисным мячом или прыгающей белкой на экране, но абсолютно проигнорирует статичное изображение льва, лежащего на траве.

Цвета мир воспринимается иначе

Кошки — дихроматы, то есть они видят меньше цветов, чем человек. Они хорошо различают синие и зелёные оттенки, но практически не воспринимают красный, который для них выглядит серым. Поэтому яркие мультфильмы или цветные шоу могут казаться питомцу скучными, а вот видео с преобладанием синих и зелёных тонов привлекут гораздо больше внимания.

Отличное ночное зрение

За счёт слоя tapetum lucidum, отражающего свет внутри глаза, кошки превосходно видят в темноте. Телевизор в полумраке становится для них особенно интересным: движущиеся объекты на экране напоминают кошке о привычных ночных охотах.

Понимает ли кошка, что она видит

Ответ — нет, но это не мешает ей активно реагировать на происходящее. Кошка не осознаёт, что перед ней изображение. Для неё телевизор — это источник стимулов, вызывающих естественные поведенческие реакции:

резкое движение вызывает охотничий инстинкт;

птичьи крики, писк или шорох травы ассоциируются с потенциальной добычей;

человек с доброжелательным голосом и расслабленной мимикой способен успокоить.

Если кошка вдруг начинает искать источник звука за телевизором — это абсолютно нормально. Её мозг ещё не совсем научился связывать двухмерную картинку и звук с экраном. Однако со временем кошка понимает, что шум исходит из этого странного прямоугольника.

Исследования показывают, что кошки, в отличие от собак, хуже связывают изображение с объектом, если оно не сопровождается для них наградой (например, лакомством). То есть мяч на экране — это просто движущийся раздражитель, а не реальный предмет.

Может ли телевизор повредить зрение кошки

На данный момент нет ни одного научного исследования, которое подтверждало бы негативное влияние экранов на здоровье глаз кошек.

Почему кошки менее подвержены вреду от экранов, чем люди

У кошек более плотный хрусталик, который лучше фильтрует синий свет.

Они не смотрят телевизор часами, как люди. Их внимание сосредоточено только на движении, после чего кошка отворачивается, моргает, умывается или вовсе уходит.

Кошка не сидит прямо перед экраном — её взгляд то и дело перемещается по комнате.

Однако есть важное уточнение. Хотя непосредственного вреда для глаз нет, длительное пребывание в замкнутом пространстве с громкими или резкими звуками, постоянными миганиями и мелькающими картинками может вызвать тревожность и стресс. Поэтому не стоит использовать телевизор в качестве постоянного развлечения для кошки.

Какие видео нравятся кошкам больше всего

Кошкам абсолютно всё равно на сюжеты. Их интересует только движение и звуки, напоминающие охоту.

Лучше всего подходят:

документальные фильмы о птицах, рыбе, белках и мышах;

динамичные мультики с резкими движениями;

ролики с движущимися точками, линиями или тенями;

специальные видео для кошек на YouTube — они содержат звуки природы, щебет птиц, шелест травы.

Хорошо работают игровые приложения для планшетов, где по экрану плавают рыбки или ползают насекомые. При касании лапой они убегают или исчезают, что стимулирует охотничье поведение.

Советы по просмотру

Снижайте громкость — резкие звуки могут напугать кошку.

Используйте видео с природными шумами: журчание воды, ветер, птичьи голоса.

Избегайте видео с криками, сигналами или резкими спецэффектами.

Смотрите вместе. Кошки любят быть рядом с хозяином. Если вы находитесь рядом и гладите её во время просмотра, животное воспринимает это как момент совместного отдыха.

Не надейтесь, что телевизор заменит кошке активную игру. Даже самое увлекательное видео — это лишь короткий эпизод развлечения, а не полноценная замена удочке с перьями или мячикам.

Может ли кошка устать от телевизора

Да, и очень быстро! Среднее время, которое кошка уделяет просмотру, — от 5 до 15 минут. Как только движущийся объект исчезает с экрана или перестаёт быть интересным, кошка отворачивается и переключается на свои обычные занятия: умывание, сон или наблюдение в окно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

