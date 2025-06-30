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Она больше не видит вас, но вы можете помочь: как распознать слепоту у кошки по поведению

8:01
Зоосфера

Кошки — удивительно адаптивные существа. Потеря зрения для них не приговор: они быстро обучаются компенсировать этот недостаток с помощью слуха, обоняния и осязания. Однако именно из-за этой способности скрывать недомогание хозяева далеко не сразу понимают, что их питомец начинает слепнуть. Между тем своевременное выявление проблемы может помочь замедлить её развитие и улучшить качество жизни животного.

Тигр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Вот 10 характерных признаков, которые помогут заподозрить, что у вашей кошки серьёзные проблемы со зрением.

1. Неуклюжесть и частые столкновения с предметами

Кошка по своей природе — ловкое и точное животное. Если раньше она безошибочно прыгала на подоконник, а теперь спотыкается о мебель, промахивается мимо дивана или не может рассчитать прыжок — это повод насторожиться. Особенно тревожно, если такая неуклюжесть возникает в привычной обстановке.

Однако стоит помнить, что подобное поведение может быть связано и с другими проблемами: возрастными изменениями, нарушениями работы вестибулярного аппарата или неврологическими заболеваниями. В любом случае нужна консультация ветеринара.

2. Уверенность только в знакомой обстановке

Многие владельцы не сразу замечают потерю зрения, потому что дома кошка ведёт себя почти нормально. Она запоминает расположение мебели, мисок, когтеточек и без труда ориентируется. Но стоит поменять что-то в интерьере или привезти кошку в новое место, как она теряется, начинает осторожно ощупывать пространство лапами, медленно передвигается или вовсе замирает.

Такое резкое изменение поведения в новом пространстве — один из ключевых признаков ухудшения зрения.

3. Кошка стала пугливой и нервной

Заметили, что питомец вздрагивает, когда вы к нему приближаетесь? Пугается, даже если вы подошли спокойно и бесшумно? Это может быть связано с тем, что кошка не видит вас, пока вы её не коснётесь или не заговорите.

Животное теряет возможность контролировать происходящее вокруг, что повышает уровень тревожности. Такая кошка может быть раздражительной, более осторожной или, наоборот, излишне замкнутой.

4. Перестала следить за движущимися объектами

Проведите простой тест. Встаньте в двух метрах от кошки и плавно проведите перед ней рукой, верёвочкой или игрушкой. Кошка, у которой со зрением всё в порядке, обязательно повернёт голову, устремит взгляд или начнёт следить глазами за движущимся объектом.

Если же реакции нет, животное не обращает внимания или кажется дезориентированным — это может быть симптомом частичной или полной слепоты.

Важно: не издавайте звуков во время теста, чтобы кошка не использовала слух вместо зрения.

5. Сложности с поиском миски или лотка

Если кошка раньше уверенно шла к миске или туалету, а теперь начала путаться, обходить их стороной, долго искать или случайно промахиваться — это серьёзный повод насторожиться. Особенно если миски и лоток всегда стояли на одном и том же месте.

Некоторые кошки компенсируют потерю зрения с помощью обоняния и вибрисс (усов), но если вы заметили, что поиск стал затруднённым — это тревожный знак.

6. Изменился внешний вид глаз

Внешние признаки, которые могут указывать на ухудшение зрения:

  • зрачки постоянно расширены и не реагируют на свет;

  • глаза мутные, сероватые или имеют необычный отблеск (синий, красный, жёлтый);

  • заметно покраснение, воспаление или отёк;

  • зрачки могут выглядеть асимметрично;

  • глазное яблоко слегка западает или, наоборот, выдается вперёд.

Подобные симптомы характерны для заболеваний, которые приводят к слепоте: катаракта, глаукома, отслоение сетчатки, увеит или серьёзные травмы.

7. Апатия и снижение активности

Кошка стала больше спать, меньше играть, отказывается прыгать или залезать на привычные возвышения? Возможно, дело не только в лени или старости. Животное может бояться двигаться из-за утраты способности оценивать расстояние.

К тому же потеря зрения — это стресс, особенно если она наступает постепенно. Многие кошки начинают избегать активности, чтобы не сталкиваться с неприятными или пугающими ситуациями.

8. Повышенная голосовая активность

Слепая или плохо видящая кошка может начать гораздо чаще мяукать, особенно в ночное время. Таким образом она проверяет, где находятся члены семьи, сигнализирует о своём местоположении или просто просит внимания.

Жалобное, частое мяуканье — это способ компенсировать недостаток визуальной информации.

9. Отсутствие реакции на свет

В затемнённой комнате посветите рядом с глазами кошки небольшим фонариком (не направляя луч прямо в зрачок). Если зрачки не сужаются в ответ на свет, это серьёзный признак офтальмологической или неврологической патологии.

У здоровой кошки зрачки быстро реагируют на изменение освещённости.

10. Наличие хронических заболеваний, предрасполагающих к слепоте

Некоторые болезни напрямую повышают риск потери зрения у кошек:

  • Артериальная гипертензия. Часто встречается у пожилых кошек и животных с болезнями почек. Может спровоцировать отслоение сетчатки.

  • Диабет. Иногда вызывает катаракту, которая у кошек встречается реже, чем у собак, но всё же возможна.

  • Вирусные инфекции. Например, вирус герпеса или инфекционный перитонит кошек способны вызывать воспалительные процессы в глазах.

  • Опухоли мозга. Сдавливая зрительные нервы, опухоли могут привести к частичной или полной слепоте.

  • Травмы головы или глаз. Удары, падения, автомобильные травмы — всё это может повредить зрительные пути.

Если у вашей кошки есть одно из этих заболеваний, обязательно регулярно проверяйте состояние её глаз у ветеринара.

Что делать, если вы подозреваете слепоту

Первое и главное — не паниковать. Обратитесь к ветеринару, который проведёт осмотр и направит к узкому специалисту — ветеринарному офтальмологу.

Для диагностики могут потребоваться:

  • измерение внутриглазного давления;

  • осмотр глазного дна;

  • УЗИ глаза;

  • МРТ головы (если подозревается опухоль или неврологическая проблема).

Некоторые заболевания обратимы при своевременном лечении. Даже если зрение уже потеряно, правильный уход позволяет кошке жить долгой и счастливой жизнью.

Может ли слепая кошка быть счастливой

Безусловно! Кошки невероятно хорошо адаптируются к жизни без зрения, полагаясь на слух, обоняние и осязание. Главное — создать безопасную и стабильную среду.

Советы для владельцев слепых кошек

  • Не меняйте расположение мебели и предметов.

  • Миски и лоток всегда должны быть в одном и том же месте.

  • Закройте окна, балконы, лестницы.

  • Всегда говорите с кошкой, прежде чем прикоснуться к ней, чтобы не испугать.

  • Играйте с ней — используйте игрушки с колокольчиками или запахами.

  • Не выпускайте её на улицу без контроля.

Слепая кошка — это всё та же ласковая, игривая и умная любимица, просто ей нужно чуть больше заботы и внимания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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