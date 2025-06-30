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Берёте кошку на руки? Тогда запомните эти ошибки, чтобы не остаться с царапинами и без доверия

0:21
Зоосфера

На первый взгляд кажется, что взять кошку на руки — дело простое. Но на практике многие владельцы делают ошибки, которые приводят к стрессу у питомца, а иногда и к травмам — как у кошки, так и у человека. Правильное ношение — это не просто вопрос комфорта, но и вопрос безопасности. В этой статье расскажем, как грамотно и безопасно носить кошку на руках, а также разберём распространённые ошибки, которых стоит избегать.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Почему важно правильно брать кошку на руки

Правильное ношение кошки — это не каприз, а необходимый навык для каждого владельца. Вот почему это так важно:

  • Комфорт и спокойствие животного. Когда кошку правильно держат, она чувствует себя в безопасности и меньше нервничает.

  • Предотвращение травм. Неправильный захват может привести к вывихам, растяжениям, проблемам с позвоночником или даже внутренним повреждениям.

  • Снижение уровня стресса. Кошки крайне чувствительны к физическим ощущениям и способу обращения с ними. Неловкие или грубые движения могут вызвать страх и агрессию.

  • Безопасность для хозяина. Плохо удерживаемая кошка может вырываться, царапаться, кусаться и нанести серьёзные травмы.

Как правильно держать кошку на руках

Правильный способ взять кошку на руки выглядит так:

  1. Спокойный подход. Медленно подойдите к кошке, не делайте резких движений. Лучше говорить с ней мягким голосом, чтобы она понимала ваши намерения.

  2. Поддержка грудной клетки. Одну руку подведите под грудь кошки — чуть за передними лапами.

  3. Поддержка задних лап. Второй рукой аккуратно подхватите бедра или ягодицы кошки, чтобы задние лапы не свисали.

  4. Прижмите кошку к себе. Плотно, но не сдавливая, прижмите питомца к своему телу. Это создаёт у неё ощущение безопасности и снижает риск вырывания.

  5. Следите за напряжением. Если кошка напряглась, попыталась увернуться или начала вилять хвостом — возможно, ей некомфортно, и лучше отпустить её.

Ошибки, которые недопустимы при ношении кошки

1. Поднимать за холку (кожу на шее)

Некоторые считают, что кошку можно без вреда поднимать за холку, ведь так делают кошки-мамы с котятами. Это миф. Материнский захват работает только на котятах в первые недели жизни. У взрослой кошки вес гораздо больше, и такой захват причиняет боль, вызывает стресс и может привести к травме шеи или позвоночника.

Допустимо слегка придерживать кошку за холку только в экстренных случаях, обязательно одновременно поддерживая её тело другой рукой.

2. Поднимать за живот или талию

Такой способ вызывает у кошки чувство нестабильности. Она не может опереться, чувствует угрозу и часто реагирует агрессией или паникой. Вес распределяется неравномерно, что может привести к растяжениям мышц или болям в животе.

3. Оставлять задние лапы без поддержки

Если поднять кошку так, что её задние лапы свисают в воздухе, это вызывает дискомфорт, перегрузку позвоночника и стресс. Кошка будет изо всех сил стараться зацепиться за что-нибудь когтями.

Правило: задние лапы ВСЕГДА должны быть опорой.

4. Сжимать слишком сильно или держать слишком слабо

  • Слишком сильный захват вызывает боль, затрудняет дыхание и провоцирует защитную агрессию.

  • Слишком слабый — кошка чувствует неуверенность, пытается вырваться и может упасть.

Нужно найти баланс: уверенный, но мягкий захват.

5. Поднимать за лапы или хвост

Категорически запрещено! Это не только крайне болезненно для кошки, но и может привести к серьёзным травмам — вывихам, растяжениям или даже переломам.

6. Игнорировать характер кошки

У каждой кошки свой характер и порог терпимости к прикосновениям. Одни с удовольствием сидят на руках, другие терпят это лишь по необходимости. Нельзя силой удерживать нервную или напуганную кошку — это только усугубит её стресс и сформирует стойкое недоверие к вам.

7. Неправильно брать в экстренных ситуациях

Когда кошка ранена, болеет или напугана, многие хватают её как попало. В такие моменты важно помнить, что животное может вести себя непредсказуемо и даже усугубить свои травмы. Лучше использовать полотенце или переноску, чтобы зафиксировать её безопасно.

8. Не защищать руки

Даже самая добрая кошка может поцарапать или укусить, если испугается. Если вы знаете, что питомец не любит быть на руках или нервничает, используйте плотную ткань, одежду с длинными рукавами или полотенце.

Как приучить кошку к ношению на руках

  • Начинайте с раннего возраста. Чем раньше котёнок привыкнет к ласкам и объятиям, тем легче будет взрослой кошке спокойно воспринимать ношение.

  • Создавайте позитивные ассоциации. Дайте лакомство, когда берёте кошку на руки. Так она запомнит, что это приятное событие.

  • Уважайте границы. Если кошка даёт понять, что не хочет быть на руках, отпустите её. Не настаивайте.

  • Используйте полотенце. Нервных кошек можно аккуратно завернуть — это создаёт ощущение уюта и безопасности.

  • Практикуйтесь короткими подходами. Начинайте с нескольких секунд, постепенно увеличивая время.

Ношение кошки — это не просто жест любви, но и навык, который требует внимания и понимания. Правильное обращение снижает риск травм, укрепляет доверие между вами и питомцем и делает взаимодействие приятным для обоих.

Запомните главное:

  • Поддерживайте грудь и задние лапы.

  • Держите кошку близко к телу.

  • Избегайте резких движений.

  • Всегда уважайте желания вашей кошки.

Если соблюдать эти правила, ваш питомец будет чувствовать себя уверенно и спокойно в ваших руках, а вы избежите царапин и укусов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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