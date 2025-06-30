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О чём молчат кошки и собаки: они пытались сказать, но вы опять неправильно их поняли

2:41
Зоосфера

Когда собака виляет хвостом, а кошка — медленно моргает, это не просто мимимишные жесты. Это язык. Настоящий, телесный, животный. И если научиться его читать, ваши отношения с питомцем выйдут на новый уровень — без криков, обид и разорванных тапок.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Начнем с простого

Если вы резко наклоняетесь над собакой и тянете руку сверху — она может испугаться. Такой жест кажется ей угрожающим. Лучше присядьте, похлопайте себя по коленям — это говорит: "Я свой".

А когда кошка поворачивается к вам спиной — не обижайтесь. Это знак полного доверия. Игнор в её мире выглядит совсем по-другому.

Команды и сигналы — это основа

Собаки лучше воспринимают чёткие, короткие фразы. А ещё - ваши жесты. Слова без действий — как лай без причины.

Кошки, наоборот, не любят прямого взгляда. Посмотрите на них, прищурьтесь и медленно моргните. Так делают только друзья.

А что делать, если питомец шкодит? Не кричать. Никогда. Собаки не поймут, за что именно вы злитесь. А кошки просто испугаются и спрячутся. Никакой пользы — только стресс для всех.

Питомцы — фанаты ритуалов

Кормите в одно и то же время — будет меньше нытья. Играйте с кошкой вечером — перестанет устраивать будильник в пять утра. Пожалейте себя.

Маленькие фишки — большие перемены

Звук колокольчика перед ужином. Щелчок выключателя перед прогулкой. Все это якоря — сигналы, после которых животное точно знает, что делать. А значит, меньше хаоса и нервов.

Игрушки и лакомства — это не баловство, а необходимость

Скучающая собака грызёт мебель, кошка сходит с ума от безделья. Дайте им работу — и все будет хорошо. Подойдёт всё, что стимулирует охотничий инстинкт или мозги.

И да, у всех должно быть своё пространство. Если пёс ушёл на лежанку — не трогайте. Устал. У кошек — тем более. Не хватайте их, пусть сами подходят. Уважение — лучший способ наладить контакт.

Главное правило — не очеловечивайте

Питомцы не понимают длинных монологов и воспитательных бесед. Их время — здесь и сейчас. Наругали — покажите альтернативу. Сказали "Фу!" — сразу дайте "Дай" с лакомством. У них всё просто. Нужно только понять и принять.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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