Укусы без объявления войны: как кошка превратила будни в боевик без предупреждения

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка, которая всегда была нежной и спокойной, вдруг начинает кусаться — знакомая ситуация для многих владельцев. И, увы, игнорировать такое поведение нельзя.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Первое, что приходит в голову — обида. Якобы питомец затаил злобу за стрижку когтей месяц назад или визит к ветеринару. Но на самом деле, кошки не строят коварных планов мести — у них все проще и прямолинейнее.

Причины кошачьей агрессии могут быть самыми разными: от безобидной игры до болезней, требующих срочной медицинской помощи.

Когда укусы — просто игра

Если вы когда-то играли с котёнком, используя свои руки или ноги в качестве игрушки, неудивительно, что кошка продолжает это делать и во взрослом возрасте.

Такие покусывания обычно не сопровождаются настоящей злостью и не причиняют боли — это привычная форма взаимодействия.

Внезапная агрессия — сигнал беды

Если поведение кошки резко изменилось — она стала нервной, огрызается, хотя раньше этого не делала, — стоит насторожиться.

Подобные перемены часто указывают на физическую боль или внутренние болезни. В этом случае поход к ветеринару обязателен.

Укус как просьба

Некоторые кошки таким образом выражают отчаяние. Сначала они следуют за вами, приносят игрушки или "разговаривают". А если вы не реагируете — идут на крайние меры: кусают.

От скуки до раздражения

Если у кошки нет игрушек, стимулов и нового опыта, она начинает искать развлечения сама. Иногда это заканчивается нападками на руки и ноги.

Попытки наказать кошку, крик или отталкивание могут лишь усилить её интерес к такому способу общения.

Уважайте границы

Даже самая ласковая кошка имеет предел терпения. Переизбыток внимания, навязчивые поглаживания и игнорирование сигналов тела — вроде прижатых ушей и напряженной позы — почти наверняка спровоцируют укус.

Агрессия из страха

Громкие звуки, неожиданные прикосновения или неприятные процедуры вызывают у кошки сильный стресс. Если убежать некуда, она может пойти в "атаку" — укусить.

Перед этим животное часто предупреждает:

шипит;

рычит;

уши прижимает;

зрачки расширяет.

Территория и личное пространство

Многие кошки ревностно охраняют любимые уголки. Попытка дотронуться до них в "святая святых" — например, в домике — может закончиться укусом. Особенно если это делает незнакомец.

Материнский инстинкт

У кошек с котятами включается режим тотальной защиты. Даже самая ласковая мамочка может укусить, если сочтёт, что её потомству грозит опасность.

Что делать

Первым делом нужно исключить проблемы со здоровьем. Если питомец здоров, помогите ему справиться с эмоциями через:

разнообразную среду;

достаточную активность;

уважение личных границ.

Это даст кошке чувство безопасности — и поводов для укусов станет меньше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

