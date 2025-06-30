Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом

На юго-западе Москвы, в районе Битцевского парка, родители испытали настоящий шок: всего в нескольких шагах от играющих детей заметили ядовитую змею. Очевидцы утверждают, что это был щитомордник — представитель семейства гадюковых, известный своей токсичностью. Рептилия не реагировала на шум и вела себя агрессивно.
По словам биологов, яд щитомордника разрушает кровеносную и нервную системы, а укус может вызвать тяжёлые последствия — от тромбозов до кровоизлияний. В природе эта змея старается избегать контактов, но в стрессовой ситуации может легко перейти к атаке.
Где она взялась
Щитомордники не водятся в Московской области — их ареал ограничен южными регионами. В умеренном климате Подмосковья они просто не выживают. Потому и возникает главный вопрос: как змея оказалась в черте города? Вероятные версии — завоз с грузами или побег из частной коллекции. Сейчас инцидентом занимаются специалисты и службы.
Обыкновенный щитомордник — вид ядовитых змей рода щитомордников подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.
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