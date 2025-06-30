Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На юго-западе Москвы, в районе Битцевского парка, родители испытали настоящий шок: всего в нескольких шагах от играющих детей заметили ядовитую змею. Очевидцы утверждают, что это был щитомордник — представитель семейства гадюковых, известный своей токсичностью. Рептилия не реагировала на шум и вела себя агрессивно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гадюка у дров в саду

Как ядовитая змея оказалась на детской площадке в Москве

По словам биологов, яд щитомордника разрушает кровеносную и нервную системы, а укус может вызвать тяжёлые последствия — от тромбозов до кровоизлияний. В природе эта змея старается избегать контактов, но в стрессовой ситуации может легко перейти к атаке.

Где она взялась

Щитомордники не водятся в Московской области — их ареал ограничен южными регионами. В умеренном климате Подмосковья они просто не выживают. Потому и возникает главный вопрос: как змея оказалась в черте города? Вероятные версии — завоз с грузами или побег из частной коллекции. Сейчас инцидентом занимаются специалисты и службы.

Уточнения

Обыкновенный щитомордник — вид ядовитых змей рода щитомордников подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.

