Садовые улитки скрывали секрет, о котором вы не захотите знать за обедом

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обычно, говоря о яде, мы представляем змей, пауков или скорпионов. Но новое исследование, опубликованное в журнале Trends in Ecology & Evolution, предлагает пересмотреть это представление. Ученые считают, что под определение яда могут попасть и такие обитатели садов, как улитки и слизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Guttorm Flatabø, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Слизень

Почему улитки и слизни могут попасть в один ряд со змеями

Авторы предлагают расширить научное понятие яда: теперь это не просто способ нападения, а любое вещество, вызывающее физиологические изменения у другого организма. Это может быть слюна тли, вещества, выделяемые щитниками, или даже слизь, с помощью которой улитки влияют на поведение партнёров во время размножения.

Токсичность в эволюционной обёртке

Исследование подчёркивает: главное — не форма воздействия, а его функция. Если секрет живого существа способен нарушить работу организма-мишени, он заслуживает статуса яда. Значит, десятки тысяч ранее "невинных" видов могут быть признаны токсичными с научной точки зрения.

Уточнения

Ули́тки - общеупотребительное название брюхоногих моллюсков (лат. Gastropoda), обладающих наружной раковиной.

