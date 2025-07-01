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Гигантская рептилия среди саванны: питон устроил пир прямо у дороги

1:09
Зоосфера

Сафари в Танзании обернулось редкой встречей. В национальном парке Серенгети путешественники заметили огромного иероглифового питона, который только что проглотил чернопятую антилопу. Змея медленно ползла с раздутым животом, а один из туристов даже сравнил её с человеком, «переевшим мороженого».

Питон
Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питон

Как питон удивил туристов в самом сердце Серенгети

Гид А. Э. Кимаро рассказал, что иероглифовые питоны умеют широко раздвигать челюсти, позволяя себе заглатывать добычу, превышающую их собственные размеры. После такого «праздника живота» змея может обходиться без еды месяцами.

Владыка камней и травы

Иероглифовый питон (Python sebae) — неядовитый гигант из тропической Африки. Его тело может достигать 6 метров в длину, а вес — до 100 килограммов. Окрас змеи похож на узоры, напоминающие иероглифы, что помогает ей сливаться с окружающей средой. Птицы и млекопитающие — главная цель его охоты.

Уточнения

Пито́ны - семейство неядовитых змей. Включает 38 современных видов из 11 родов.

Автор Дмитрий Тезнев
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