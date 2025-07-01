Остановиться, чтобы выжить: тайная стратегия шмелей раскрыта

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шмели — незаменимые помощники природы и сельского хозяйства. Но за их упорной работой стоит тонкая стратегия. Учёные из Калифорнии заметили: матки шмелей делают паузы в откладывании яиц. Причём это не результат стресса — скорее, осознанная тактика.

Фото: Openverse by Fenanov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шмель сидит на растении

Как матки шмелей стратегически управляют рождением колонии

В самом начале матка остаётся одна. Она строит гнездо, добывает еду, заботится о первых личинках. Но даже в этот напряжённый период она иногда прекращает размножение на 7–8 дней. Эксперименты показали: такие паузы совпадают с моментом, когда появляются куколки — сигнал, что пришло время сосредоточиться на уже выведенном потомстве.

Не только у одного вида

Подобное поведение замечено не только у Bombus impatiens, но и у других видов шмелей. Это позволяет говорить о единой стратегии среди общественных пчёл: приостановка ради выживания колонии. Рациональное распределение ресурсов помогает шмелям не выгореть — даже в улье.

Уточнения

Шмели́ — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл (Apidae), во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.



