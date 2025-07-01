Остановиться, чтобы выжить: тайная стратегия шмелей раскрыта

Шмели — незаменимые помощники природы и сельского хозяйства. Но за их упорной работой стоит тонкая стратегия. Учёные из Калифорнии заметили: матки шмелей делают паузы в откладывании яиц. Причём это не результат стресса — скорее, осознанная тактика.
В самом начале матка остаётся одна. Она строит гнездо, добывает еду, заботится о первых личинках. Но даже в этот напряжённый период она иногда прекращает размножение на 7–8 дней. Эксперименты показали: такие паузы совпадают с моментом, когда появляются куколки — сигнал, что пришло время сосредоточиться на уже выведенном потомстве.
Не только у одного вида
Подобное поведение замечено не только у Bombus impatiens, но и у других видов шмелей. Это позволяет говорить о единой стратегии среди общественных пчёл: приостановка ради выживания колонии. Рациональное распределение ресурсов помогает шмелям не выгореть — даже в улье.
Шмели́ — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл (Apidae), во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.
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