Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы или разочарование: одна ошибка в июне и вы останетесь без цветения
Чтобы снять долговую сеть: Газпром освободят от налогообложения за швейцарскую задолженность
ФИФА хочет устраивать чемпионат мира каждый год? Инфантино дал неожиданный ответ
Там, где пираты уступили место карнавалам: что прячется на Исла-Мухерес, кроме песка и моря
Пилинг дома — это не страшно: как обновить кожу без ошибок и ожогов
Осень не будет скучной: 4 цветка, которые раскрасят сад яркими красками до самых морозов и снега
Никто не знал, что на высоте облаков стоит храм, который видел рассвет и гибель цивилизаций
Куриные котлеты: секрет сочности, который изменит ваше представление о готовке
Автоматический обман: как временные дорожные знаки стали оружием массовых штрафов

Ящерицы тайно влияют на леса Мадагаскара — правда оказалась неожиданной

Зоосфера

Мадагаскар — остров, где всё устроено по-особому. После того как он откололся от Индии около 88 миллионов лет назад, здесь появились сотни уникальных видов. Больше 80 % из них не встречаются больше нигде. Долгое время главными героями лесной экосистемы считались лемуры и птицы — распространители семян. Но новые данные показывают: это далеко не вся правда.

домашняя ящерица
Фото: freepik.com is licensed under public domain
домашняя ящерица

Как ящерицы сохраняют богатство лесов Мадагаскара

Учёные из Киотского университета обнаружили, что некоторые ящерицы охотно поедают фрукты и другие части растений. Речь идёт о таких видах, как гигантский хамелеон, мадагаскарский стриж Кювье и западный поясохвост. Они питаются плодами более двадцати видов деревьев — и часто это совсем не те растения, которые выбирают лемуры.

Больше, чем просто рептилии

Это значит, что ящерицы не только помогают поддерживать разнообразие деревьев, но и влияют на состав всей флоры. Их вклад в распространение семян долгое время оставался незамеченным, но теперь ясно: они — важная часть экологического баланса острова.

Уточнения

Мадагаска́р - островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие
Авто
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие Аудио 
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Авто
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Розы или разочарование: одна ошибка в июне и вы останетесь без цветения
Чтобы снять долговую сеть: Газпром освободят от налогообложения за швейцарскую задолженность
ФИФА хочет устраивать чемпионат мира каждый год? Инфантино дал неожиданный ответ
Там, где пираты уступили место карнавалам: что прячется на Исла-Мухерес, кроме песка и моря
Пилинг дома — это не страшно: как обновить кожу без ошибок и ожогов
Осень не будет скучной: 4 цветка, которые раскрасят сад яркими красками до самых морозов и снега
Никто не знал, что на высоте облаков стоит храм, который видел рассвет и гибель цивилизаций
Ящерицы тайно влияют на леса Мадагаскара — правда оказалась неожиданной
Куриные котлеты: секрет сочности, который изменит ваше представление о готовке
Автоматический обман: как временные дорожные знаки стали оружием массовых штрафов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.