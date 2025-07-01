Ящерицы тайно влияют на леса Мадагаскара — правда оказалась неожиданной

Мадагаскар — остров, где всё устроено по-особому. После того как он откололся от Индии около 88 миллионов лет назад, здесь появились сотни уникальных видов. Больше 80 % из них не встречаются больше нигде. Долгое время главными героями лесной экосистемы считались лемуры и птицы — распространители семян. Но новые данные показывают: это далеко не вся правда.

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Как ящерицы сохраняют богатство лесов Мадагаскара

Учёные из Киотского университета обнаружили, что некоторые ящерицы охотно поедают фрукты и другие части растений. Речь идёт о таких видах, как гигантский хамелеон, мадагаскарский стриж Кювье и западный поясохвост. Они питаются плодами более двадцати видов деревьев — и часто это совсем не те растения, которые выбирают лемуры.

Больше, чем просто рептилии

Это значит, что ящерицы не только помогают поддерживать разнообразие деревьев, но и влияют на состав всей флоры. Их вклад в распространение семян долгое время оставался незамеченным, но теперь ясно: они — важная часть экологического баланса острова.

Уточнения

Мадагаска́р - островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки.

