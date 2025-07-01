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Змеи и ящерицы скрывали секрет общения, который наука упустила на века

1:15
Зоосфера

Когда-то считалось, что змеи и ящерицы почти не слышат. Основное внимание учёные уделяли их зрению и обонянию. Но новые данные показывают: у гекконов есть нечто большее.

Ящерица
Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ящерица

Исследования застывших звеньев эволюции

Оказалось, что орган равновесия у этих рептилий — саккулус — работает не только как ориентир в пространстве. Он улавливает вибрации, которые проходят через землю. Это не слух в привычном смысле, но работает как микрофон, настроенный на шум почвы.

Эхо древних механизмов

Учёные записали нервные сигналы токайского геккона, когда тот улавливал низкочастотные колебания. Выяснилось, что у него два канала восприятия звука: один воспринимает колебания воздуха, другой — земные вибрации. Такой механизм уходит корнями в далёкое прошлое, когда первые позвоночные осваивали сушу.

Животные слышат иначе

Это открытие меняет взгляд на эволюцию слуха. Оказывается, многие животные по-прежнему используют вибрации для общения — просто на других частотах и другими органами. Всё это было рядом, но оставалось незамеченным.

Уточнения

Гекко́ны - обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц.

Автор Дмитрий Тезнев
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