Змеи и ящерицы скрывали секрет общения, который наука упустила на века

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда-то считалось, что змеи и ящерицы почти не слышат. Основное внимание учёные уделяли их зрению и обонянию. Но новые данные показывают: у гекконов есть нечто большее.

Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ящерица

Исследования застывших звеньев эволюции

Оказалось, что орган равновесия у этих рептилий — саккулус — работает не только как ориентир в пространстве. Он улавливает вибрации, которые проходят через землю. Это не слух в привычном смысле, но работает как микрофон, настроенный на шум почвы.

Эхо древних механизмов

Учёные записали нервные сигналы токайского геккона, когда тот улавливал низкочастотные колебания. Выяснилось, что у него два канала восприятия звука: один воспринимает колебания воздуха, другой — земные вибрации. Такой механизм уходит корнями в далёкое прошлое, когда первые позвоночные осваивали сушу.

Животные слышат иначе

Это открытие меняет взгляд на эволюцию слуха. Оказывается, многие животные по-прежнему используют вибрации для общения — просто на других частотах и другими органами. Всё это было рядом, но оставалось незамеченным.

Уточнения

Гекко́ны - обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц.

