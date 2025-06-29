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Раскрыта кошачья тайна: вот почему пушистики обычно спят на левом боку

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Зоосфера

Учёные проанализировали 408 видео со спящими кошками. Большинство из животных выбирали для сна именно левую сторону.

Любимая Ася лучшая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Любимая Ася лучшая кошка

Исследователи поняли, что это связано со стратегией выживания, унаследованной от предков, и на левую сторону кошки ложатся намеренно.

Дело в том, что левое зрительное поле передает информацию в правое полушарие мозга, которое лучше обрабатывает пространственную информацию и потенциальные угрозы. Благодаря тому, что пушистики спят на левом боку, им удается реагировать на опасность в считанные секунды после пробуждения.

Кстати, в дикой природе кошки проводят во сне до 16 часов в сутки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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