Раскрыта кошачья тайна: вот почему пушистики обычно спят на левом боку

Учёные проанализировали 408 видео со спящими кошками. Большинство из животных выбирали для сна именно левую сторону.
Исследователи поняли, что это связано со стратегией выживания, унаследованной от предков, и на левую сторону кошки ложатся намеренно.
Дело в том, что левое зрительное поле передает информацию в правое полушарие мозга, которое лучше обрабатывает пространственную информацию и потенциальные угрозы. Благодаря тому, что пушистики спят на левом боку, им удается реагировать на опасность в считанные секунды после пробуждения.
Кстати, в дикой природе кошки проводят во сне до 16 часов в сутки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.