Собаки умеют подслушивать: ваш питомец давно знает, что вы сказали "гулять" — он просто ждал

Поймали себя на том, что невольно прислушиваетесь к разговору соседа в транспорте или коллеги за соседним столом? Не переживайте, вы не одиноки — это обычное человеческое любопытство. Но что, если мы скажем, что не только люди способны на такое поведение?
Учёные давно изучают, как животные общаются между собой. Для этого они используют не только звуки, но и мимику, танцы, запахи. А теперь выяснилось, что некоторые из них могут и… подслушивать.
В одном из свежих исследований выяснилось: собаки могут распознавать свою кличку и знакомые слова даже тогда, когда речь произносится в нейтральном тоне и не адресована им напрямую.
"Наше исследование показывает, что собаки способны различать слова, связанные с ними, даже в монотонной и посторонней речи, без характерных интонационных сигналов", — рассказал ведущий автор работы. профессор Дэвид Рэби из Университета Сассекса.
В исследовании приняли участие около 50 собак разных пород. Учёные проверяли, смогут ли они услышать и распознать такие слова, как "гулять", "имя собаки", "мяч" — внутри обычного диалога. Как выяснилось, смогут.
"Собаки отлично слышат нас и удивительно точно понимают, что мы им говорим", — добавила доктор Холли Рут-Гаттеридж из Университета Линкольна.
Собаки — не единственные. Исследования показывают, что многие птицы улавливают тревожные сигналы других видов, чтобы избегать опасности. Например, серые белки в США внимательно прислушиваются к птичьему щебету, чтобы понять, безопасно ли вокруг.
А в тропических лесах Панамы биологи наблюдали забавное поведение: коати и агути слушают, как обезьяны роняют фрукты, чтобы тут же броситься за лакомством.
Возможно, ничего — потому что достаточно взгляда. Иногда взгляд любимца говорит больше, чем тысяча слов.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.