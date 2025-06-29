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Собаки умеют подслушивать: ваш питомец давно знает, что вы сказали "гулять" — он просто ждал

2:14
Зоосфера

Поймали себя на том, что невольно прислушиваетесь к разговору соседа в транспорте или коллеги за соседним столом? Не переживайте, вы не одиноки — это обычное человеческое любопытство. Но что, если мы скажем, что не только люди способны на такое поведение?

Бостон-терьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бостон-терьер

Учёные давно изучают, как животные общаются между собой. Для этого они используют не только звуки, но и мимику, танцы, запахи. А теперь выяснилось, что некоторые из них могут и… подслушивать.

Собаки "впитывают" речь — даже если она не к ним

В одном из свежих исследований выяснилось: собаки могут распознавать свою кличку и знакомые слова даже тогда, когда речь произносится в нейтральном тоне и не адресована им напрямую.

"Наше исследование показывает, что собаки способны различать слова, связанные с ними, даже в монотонной и посторонней речи, без характерных интонационных сигналов", — рассказал ведущий автор работы. профессор Дэвид Рэби из Университета Сассекса.

В исследовании приняли участие около 50 собак разных пород. Учёные проверяли, смогут ли они услышать и распознать такие слова, как "гулять", "имя собаки", "мяч" — внутри обычного диалога. Как выяснилось, смогут.

"Собаки отлично слышат нас и удивительно точно понимают, что мы им говорим", — добавила доктор Холли Рут-Гаттеридж из Университета Линкольна.

Кто ещё умеет "краем уха"?

Собаки — не единственные. Исследования показывают, что многие птицы улавливают тревожные сигналы других видов, чтобы избегать опасности. Например, серые белки в США внимательно прислушиваются к птичьему щебету, чтобы понять, безопасно ли вокруг.

А в тропических лесах Панамы биологи наблюдали забавное поведение: коати и агути слушают, как обезьяны роняют фрукты, чтобы тут же броситься за лакомством.

Что скажет ваша собака, если бы могла говорить?

Возможно, ничего — потому что достаточно взгляда. Иногда взгляд любимца говорит больше, чем тысяча слов.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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