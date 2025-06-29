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Эти белые птицы умоляют вас о хлебе — но им он может стоить жизни

1:55
Зоосфера

Представьте: вы стоите на палубе, морской бриз треплет волосы, в руках — сэндвич или свежий бублик из Салоник, а над вами закручиваются белые чайки. Кажется, идеальный момент, чтобы покормить их, сделать фото или видео для соцсетей…

Птица Чайка
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Птица Чайка

Но лучше этого не делать. Правда в том, что такая безобидная, на первый взгляд, привычка вредит и самим птицам, и окружающей среде.

Сегодня чайки всё чаще появляются не только в портах, но и в городах. Привыкнув к лёгкой пище, они ищут мусорные баки, следуют за туристами и даже строят гнёзда на крышах.

Мы вмешиваемся в естественное поведение дикой птицы, делая её зависимой от человека.

Что может пойти не так, если покормить чаек?

  • Неподходящая еда. Хлеб, печенье, чипсы — это не пища для птиц, а путь к заболеваниям и дисбалансу в экосистеме.
  • Изменение поведения. Привыкнув к подкормке, чайки остаются у берега, теряют навыки добычи пищи и заселяют города.
  • Агрессия. Птицы не различают — предназначен ли кусок еды человеку или им. В порыве могут напасть.
  • Опасность для людей. При виде птенцов взрослые особи становятся крайне агрессивными и могут атаковать, защищая гнездо.

Но последствия нешуточные:

  • Изменение естественного поведения
  • Зависимость от человека
  • Повышение риска агрессии
  • Проблемы со здоровьем у птиц

Чайки не едят хлеб в дикой природе. Их нормальный рацион — рыба, ракообразные и другие морские существа. Всё остальное сбивает организм с толку.

В следующий раз — насладитесь видом, сделайте кадр, но не кормите. Природа прекрасна, когда она остаётся естественной.

Уточнения

Ча́йки (лат. Larus) — наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах. Многие виды считаются синантропными — они живут вблизи человека и получают от этого выгоду.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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