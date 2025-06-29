Эти белые птицы умоляют вас о хлебе — но им он может стоить жизни

Представьте: вы стоите на палубе, морской бриз треплет волосы, в руках — сэндвич или свежий бублик из Салоник, а над вами закручиваются белые чайки. Кажется, идеальный момент, чтобы покормить их, сделать фото или видео для соцсетей…
Но лучше этого не делать. Правда в том, что такая безобидная, на первый взгляд, привычка вредит и самим птицам, и окружающей среде.
Сегодня чайки всё чаще появляются не только в портах, но и в городах. Привыкнув к лёгкой пище, они ищут мусорные баки, следуют за туристами и даже строят гнёзда на крышах.
Мы вмешиваемся в естественное поведение дикой птицы, делая её зависимой от человека.
Но последствия нешуточные:
Чайки не едят хлеб в дикой природе. Их нормальный рацион — рыба, ракообразные и другие морские существа. Всё остальное сбивает организм с толку.
В следующий раз — насладитесь видом, сделайте кадр, но не кормите. Природа прекрасна, когда она остаётся естественной.
Ча́йки (лат. Larus) — наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах. Многие виды считаются синантропными — они живут вблизи человека и получают от этого выгоду.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.