Когда жара сводит с ума — животные действуют нестандартно

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летом нас выводит из себя одно лишь слово "жара". Пот, липкая одежда и желание слиться с кондиционером — это всё знакомо. Но именно пот спасает человека от перегрева. Мы — одно из немногих млекопитающих, у которых потоотделение работает как основная система охлаждения.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

А что делают те, у кого нет потовых желёз?

Ответ — в природе. Она придумала десятки альтернатив: от слюнявых лап до солнечных зонтов из хвоста.

Вот 10 удивительных способов, как животные охлаждаются, когда температура зашкаливает.

1. Слюнявые лапы

У кенгуру есть свои лайфхаки. Когда столбик термометра поднимается, они облизывают передние лапы, где проходят кровеносные сосуды. Слюна испаряется — и кровь охлаждается.

2. Уши как вентиляторы

Слоны и фенек — чемпионы по охлаждению через уши. Махая ими, они активируют тепловывод через кожу. Это как встроенный веер — просто и эффективно.

3. Летний "гардероб"

Лоси, олени и другие млекопитающие меняют зимнюю шубу на лёгкую летнюю. Это происходит по сигналу света: дни становятся длиннее — и шерсть редеет.

4. Прятки от солнца

Змеи, ящерицы и другие рептилии, чтобы не свариться на солнце, зарываются в песок, прячутся под камнями или двигаются "на цыпочках", поднимая поочерёдно лапы — так меньше контакт с раскалённой землёй.

5. Хвост-зонтик

У африканской белки есть хвост, который заменяет ей тень. Она поднимает его, когда выходит из норы, и защищает себя от палящего солнца — настоящий зонтик с мехом.

6. Грязевые ванны

Свиньи купаются в грязи не просто так. Это и охлаждение, и защита от укусов насекомых, и натуральный солнцезащитный крем.

7. Летняя спячка

Как зимняя, только наоборот. Улитки, амфибии и даже некоторые рыбы впадают в оцепенение, чтобы пережить засуху и жару.

8. Жидкое охлаждение

Фламинго и некоторые аисты мочатся себе на лапы, чтобы снизить температуру тела. Подобное поведение замечено и у морских котиков, которые охлаждают ласты.

9. Рот нараспашку

Аллигаторы часто сидят с открытым ртом — не от скуки, а чтобы выводить тепло. Это помогает им не перегреваться. Есть мнение, что так они также общаются между собой или пугают врагов.

10. Быстрое дыхание

Собаки не потеют всем телом, а охлаждаются через дыхание и потовые железы на лапах. Быстрая одышка — это и есть их кондиционер. Так же поступают и птицы: открывают клюв, учащают дыхание и вибрируют горлом.

Уточнения

Терморегуля́ция — способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается. Центр терморегуляции располагается в отделе головного мозга, который называется гипоталамус.

