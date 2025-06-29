Когда жара сводит с ума — животные действуют нестандартно

Летом нас выводит из себя одно лишь слово "жара". Пот, липкая одежда и желание слиться с кондиционером — это всё знакомо. Но именно пот спасает человека от перегрева. Мы — одно из немногих млекопитающих, у которых потоотделение работает как основная система охлаждения.
Ответ — в природе. Она придумала десятки альтернатив: от слюнявых лап до солнечных зонтов из хвоста.
Вот 10 удивительных способов, как животные охлаждаются, когда температура зашкаливает.
У кенгуру есть свои лайфхаки. Когда столбик термометра поднимается, они облизывают передние лапы, где проходят кровеносные сосуды. Слюна испаряется — и кровь охлаждается.
Слоны и фенек — чемпионы по охлаждению через уши. Махая ими, они активируют тепловывод через кожу. Это как встроенный веер — просто и эффективно.
Лоси, олени и другие млекопитающие меняют зимнюю шубу на лёгкую летнюю. Это происходит по сигналу света: дни становятся длиннее — и шерсть редеет.
Змеи, ящерицы и другие рептилии, чтобы не свариться на солнце, зарываются в песок, прячутся под камнями или двигаются "на цыпочках", поднимая поочерёдно лапы — так меньше контакт с раскалённой землёй.
У африканской белки есть хвост, который заменяет ей тень. Она поднимает его, когда выходит из норы, и защищает себя от палящего солнца — настоящий зонтик с мехом.
Свиньи купаются в грязи не просто так. Это и охлаждение, и защита от укусов насекомых, и натуральный солнцезащитный крем.
Как зимняя, только наоборот. Улитки, амфибии и даже некоторые рыбы впадают в оцепенение, чтобы пережить засуху и жару.
Фламинго и некоторые аисты мочатся себе на лапы, чтобы снизить температуру тела. Подобное поведение замечено и у морских котиков, которые охлаждают ласты.
Аллигаторы часто сидят с открытым ртом — не от скуки, а чтобы выводить тепло. Это помогает им не перегреваться. Есть мнение, что так они также общаются между собой или пугают врагов.
Собаки не потеют всем телом, а охлаждаются через дыхание и потовые железы на лапах. Быстрая одышка — это и есть их кондиционер. Так же поступают и птицы: открывают клюв, учащают дыхание и вибрируют горлом.
Терморегуля́ция — способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается. Центр терморегуляции располагается в отделе головного мозга, который называется гипоталамус.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.