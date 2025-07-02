Не просто цифра: зачем учёным нужно знать, сколько весит кит — и как вообще это сделать

Синий кит — абсолютный рекордсмен среди живых существ на Земле. Он может достигать 30 метров в длину и весить до 170 тонн. Это примерно как два Airbus A320 без пассажиров или целое стадо из 30 африканских слонов. Но возникает очевидный вопрос: как вообще можно узнать его вес? Ответ — в инженерных трюках, научной точности и… дронах.
Поставить кита на весы — звучит, как фантастика. И не только из-за его гигантских размеров:
Так что учёным пришлось искать другие способы.
Первые попытки узнать массу кита начались ещё во времена китобойного промысла. Пойманных животных разделывали, взвешивали каждую часть отдельно, а затем складывали значения. Это был достаточно точный метод, но он применим только к мёртвым особям — и требует колоссальной инфраструктуры.
Сегодня учёные рассчитывают массу тела по внешним измерениям. Измеряют:
Дальше — дело за уравнением. Учитываются вид, возраст, пол, плотность тканей — и получается приблизительная, но весьма точная цифра.
Технологический прорыв в изучении китов произошёл с появлением дронов:
Получается вес — быстро, точно и без вреда для животного. Так можно даже отслеживать, как изменяется масса одного и того же кита со временем — например, у беременной самки.
Если мёртвого кита находит на суше, это становится шансом для точных измерений. Используют краны с весами или старый метод — расчленение и поэтапное взвешивание. Нередко применяют и 3D-модели, чтобы получить объём, а значит, и массу. Такие данные помогают уточнить расчёты для живых особей.
Иногда — да. Новорождённый синий кит весит 2-3 тонны и достигает 7 метров в длину. При его смерти (например, если его выбросило на берег) можно применить спецтехнику и узнать массу точно. Эти данные ценны: малыши растут с космической скоростью — до 80 кг в день — благодаря жирному молоку матери.
Это не просто любопытство:
Цифра 170 тонн — это рекордная оценка массы самой большой зарегистрированной самки синего кита. На деле большинство взрослых особей "всего лишь" весят от 100 до 120 тонн. Тоже немало, правда?
Киты́ (греч. κῆτος - "морское чудовище") — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.
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