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Не просто цифра: зачем учёным нужно знать, сколько весит кит — и как вообще это сделать

3:53
Зоосфера

Синий кит — абсолютный рекордсмен среди живых существ на Земле. Он может достигать 30 метров в длину и весить до 170 тонн. Это примерно как два Airbus A320 без пассажиров или целое стадо из 30 африканских слонов. Но возникает очевидный вопрос: как вообще можно узнать его вес? Ответ — в инженерных трюках, научной точности и… дронах.

киты
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
киты

Почему нельзя просто взвесить кита

Поставить кита на весы — звучит, как фантастика. И не только из-за его гигантских размеров:

  • В природе нет таких весов, да и краны бы не выдержали.
  • Вытаскивать животное из воды было бы неэтично и незаконно: многие виды находятся под защитой.
  • Это просто опасно — и для кита, и для человека.

Так что учёным пришлось искать другие способы.

Сначала — на бойне

Первые попытки узнать массу кита начались ещё во времена китобойного промысла. Пойманных животных разделывали, взвешивали каждую часть отдельно, а затем складывали значения. Это был достаточно точный метод, но он применим только к мёртвым особям — и требует колоссальной инфраструктуры.

Математика в помощь: модель + замеры

Сегодня учёные рассчитывают массу тела по внешним измерениям. Измеряют:

  • Длину кита.
  • Диаметр тела в разных зонах.
  • А иногда — объём, созданный с помощью 3D-моделей.

Дальше — дело за уравнением. Учитываются вид, возраст, пол, плотность тканей — и получается приблизительная, но весьма точная цифра.

Новая эра: дроны и фотограмметрия

Технологический прорыв в изучении китов произошёл с появлением дронов:

  • Аппарат с камерой пролетает над всплывшим китом.
  • На снимках фиксируются размеры животного.
  • С помощью фотограмметрии создаётся 3D-модель.
  • Объём умножается на среднюю плотность тела (примерно 1 т/м³).

Получается вес — быстро, точно и без вреда для животного. Так можно даже отслеживать, как изменяется масса одного и того же кита со временем — например, у беременной самки.

Когда кита выбрасывает на берег

Если мёртвого кита находит на суше, это становится шансом для точных измерений. Используют краны с весами или старый метод — расчленение и поэтапное взвешивание. Нередко применяют и 3D-модели, чтобы получить объём, а значит, и массу. Такие данные помогают уточнить расчёты для живых особей.

А детёнышей можно взвесить

Иногда — да. Новорождённый синий кит весит 2-3 тонны и достигает 7 метров в длину. При его смерти (например, если его выбросило на берег) можно применить спецтехнику и узнать массу точно. Эти данные ценны: малыши растут с космической скоростью — до 80 кг в день — благодаря жирному молоку матери.

Зачем вообще знать, сколько весит кит

Это не просто любопытство:

  • Мониторинг здоровья: снижение средней массы — сигнал тревоги.
  • Размножение: беременные самки нуждаются в энергии, и вес — ключ к пониманию их состояния.
  • Пищевые цепи: зная, сколько ест кит, можно понять баланс в экосистеме.
  • Углеродный след: киты — гигантские хранилища углерода. Чем они больше, тем лучше для климата.

А как же знаменитые 170 тонн

Цифра 170 тонн — это рекордная оценка массы самой большой зарегистрированной самки синего кита. На деле большинство взрослых особей "всего лишь" весят от 100 до 120 тонн. Тоже немало, правда?

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος - "морское чудовище") — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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