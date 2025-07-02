Это уже не та рыба: балтийская треска изменилась на уровне ДНК — и виноваты люди

4:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Балтийская треска когда-то была символом силы: метр длины, 40 килограммов веса, и основа целой прибрежной экономики. Сегодня её почти не осталось — ни в промысловых масштабах, ни в прежнем виде. И проблема не только в количестве. Люди изменили саму суть трески — её гены.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilhelm Thomas Fiege, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Атлантическая треска

Исчезновение, которого никто не ждал

С 2019 года в Балтийском море действует запрет на целенаправленный вылов трески. Причина — резкое сокращение численности. Но вместе с числом упала и масса: треска стала меньше, слабее, менее продуктивной. Это уже не та рыба, что десятилетиями поддерживала семьи и флотилии.

Эволюция в режиме ускорено

Учёные из GEOMAR (Киль, Германия) провели крупное исследование и обнаружили: под давлением рыболовства треска изменилась генетически. Это не просто кризис популяции — это направленная эволюция.

"Избирательная переэксплуатация изменила геном восточно-балтийской трески", — объясняет доктор Кви Янг Хан, первый автор работы.

Что именно изменилось в ДНК трески

Некоторые генетические варианты, отвечающие за рост и размер, стали встречаться чаще или, наоборот, исчезать.

Наблюдались хромосомные инверсии, связанные с адаптацией к стрессу.

Всё это — классические признаки естественного отбора, только вызваны они не природой, а человеком.

Учёные заглянули в прошлое — через ухо

Чтобы понять, как именно шло это изменение, исследователи обратились к отолитам — камешкам в ушах рыбы, которые фиксируют данные о её росте, как кольца на спиле дерева.

Проанализировав 152 отолита с 1996 по 2019 годы, специалисты соединили химический анализ и высокоточное секвенирование ДНК. Картина стала очевидной: год за годом треска становилась меньше и генетически другой.

Побеждает не лучший, а самый невидимый

Треска, которая росла крупной и долго, чаще попадалась в сети. Выживали те, кто рос медленно и был меньше. Эти особенности закреплялись в ДНК и передавались дальше.

"Когда самых крупных особей убирают из популяции год за годом, преимущество получают более мелкие и быстро созревающие рыбы", — говорит доктор Торстен Ройш, руководитель морской экологии GEOMAR.

Обратный путь может быть закрыт

Генетические изменения — не пластилин. Вернуть всё назад — почти невозможно.

Рыба становится менее продуктивной: созревает рано, но даёт меньше потомства.

Снижается генетическое разнообразие, а значит — способность адаптироваться.

Даже после запрета на вылов (данные 2025 года), признаков восстановления нет.

"Восстановление занимает гораздо больше времени, чем упадок", — подводит итог доктор Ройш. "Иногда оно просто не наступает".

Не только про треску

Эта история — не о рыбе. Это о том, насколько быстро человек может изменить геном живого существа. И как сложно это исправить, даже если мы остановились.

"Наши данные показывают: чрезмерное вмешательство влияет на популяции даже на уровне ДНК", — говорит доктор Хан. "Устойчивое рыболовство — это не просто вопрос экономики. Это вопрос сохранения самой природы."

Финал: мы переписываем эволюцию быстрее, чем успеваем понять

Когда мы ловим рыбу, мы изменяем её. Не только численно — но на уровне генов. Балтийская треска стала жертвой нашего давления и примером того, как легко человек может вмешаться в то, что формировалось тысячелетиями. И если раньше эволюция шла веками, теперь она умещается в одно поколение — и может оказаться без возврата.

Уточнения

Треска́ — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

