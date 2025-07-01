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Как будто сгенерированы ИИ: 5 животных, в чьё существование сложно поверить

3:34
Зоосфера

Мир природы удивляет. Среди миллионов видов животных встречаются такие, чей внешний вид и повадки сбивают с толку. Они будто пришли из другого измерения — с синими лапами, седыми усами, панцирями из чешуек и даже… с ложными головами. Вот пять самых необычных животных, мимо которых пройти невозможно.

Молох — ящерица из семейства агамовых
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Marathon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молох — ящерица из семейства агамовых

Молох: ящерица с запасной головой

В австралийской пустыне живёт колючий гость — молох. Эта ящерица покрыта острыми шипами, и выглядит устрашающе. Но самое любопытное — у неё две головы. Вернее, одна настоящая, а вторая — "обманка" на затылке. При опасности молох прячет настоящую голову между лапами, а хищник сталкивается с фальшивкой, которую не жалко потерять.

Питается молох исключительно муравьями — за день съедает тысячи! Воду он не пьёт — влага поступает через кожу. А ещё умеет менять цвет и притворяться "каменным".

Голубоногая олуша: птичка в бирюзовых ботинках

Как будто вышла из модного журнала — у этой тропической птицы ярко-голубые лапы. Живёт она у океана, отлично ныряет и летает, а во время брачного сезона исполняет целые танцы, чтобы понравиться партнёру. Интересно, что забота о птенцах делится строго поровну между мамой и папой.

А название "олуша" (от англ. booby) произошло от испанского "bobo" — "простак". Так птицу окрестили из-за её доверчивого и немного неуклюжего поведения.

Окапи: гибрид зебры, оленя и лошади

С первого взгляда не поймёшь, кто перед тобой. Задние ноги у окапи — как у зебры, туловище — однотонное, а морда напоминает оленя. Но на самом деле он — ближайший родственник жирафа, хотя и выглядит совершенно иначе.

Окапи живёт в джунглях Африки, прячется от глаз и общается с детёнышами ультразвуком, недоступным человеческому слуху. Удивительно, что даже местные жители редко встречают это таинственное создание.

Императорский тамарин: обезьянка с благородной бородой

Миниатюрная обезьяна из джунглей Бразилии выглядит так, будто сбежала с королевского портрета. У неё длинные белые усы и борода, напоминающая кайзера Вильгельма II — в честь него, кстати, и дали имя виду.

Тамарины живут большими семьями, питаются фруктами и нектаром, а за малышами ухаживают все — не только родители, но и старшие сёстры и братья. Увы, вид под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и охоты.

Панголин: броня из кератина и жизнь в одиночку

Панголина часто сравнивают с ожившей сосновой шишкой. Всё тело покрыто чешуей, которая, как волосы и ногти у человека, состоит из кератина. Эти пластины надёжно защищают животное от хищников — при опасности панголин сворачивается в тугой шар.

Живёт он в Азии и Африке, роет землю в поисках муравьёв и термитов, отлично лазает по деревьям. Из-за ценности его чешуек панголина массово отлавливают — это один из самых нелегально продаваемых животных в мире.

Эти пять существ — лишь малая часть удивительного мира. Учёные открывают новые виды каждый год, и кто знает, какие ещё странные формы примет природа в своих творениях.

Уточнения

Молох — ящерица семейства агамовых.
 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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