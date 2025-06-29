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Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке

Зоосфера

На острове Мэн произошёл побег, достойный киноэкрана: молодой мангуст по кличке Джеф проделал подкоп под вольером и пустился в путь. Его искали несколько дней, а нашли — в самом неожиданном месте.

Мангуст
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мангуст

Побег из зоопарка: миссия — Свобода

В парке дикой природы Curraghs Wildlife Park всё началось как обычно. Но однажды утром работники не досчитались одного пушистого обитателя. Джеф — юный мангуст, родившийся осенью прошлого года — исчез. Как выяснилось позже, он выкопал тоннель под ограждением и отправился навстречу свободе.

Животное ушло без следа. Учитывая, что поблизости — дикая природа, дороги и люди, сотрудники парка начали масштабные поиски. Но мангуст будто растворился.

Финал с сюрпризом: 24 километра — и паб

Джеф объявился внезапно и эффектно: его заметили в баре в городе Дуглас — это в 24 километрах от парка. Удивлённые посетители и сотрудники вызвали спасателей, и мангуст был благополучно возвращён в заботливые руки зоозащитников.

Самое поразительное: зверёк проделал весь путь сам, преодолев трассы, поля и, возможно, деревни. И при этом остался цел, невредим и только слегка уставшим от долгого путешествия.

Почему Джеф сбежал: зов природы

Сотрудники парка уверены: причина побега — вовсе не тяга к элю. Джефу просто… захотелось любви. В этом возрасте у мангустов пробуждаются инстинкты, и молодые самцы начинают искать пару. Для Джефа в вольере таких возможностей не было, вот он и решил действовать по-своему.

Что теперь будет с Джефом

После возвращения пушистому бродяге начали подыскивать новый дом. Речь идёт о зоопарке, где у него будет:

  • Просторный вольер.
  • Программа по разведению.
  • Шанс найти партнёршу и больше не искать любовь на краю города.

Но, конечно, в новом доме усилят меры безопасности — на случай, если Джеф снова решит устроить приключение.

Удивительные факты о побеге

Вот что делает этот случай по-настоящему уникальным:

  • Джеф прошёл 24 км без помощи человека: это редкость для животного такого размера.
  • Финиш в пабе: неординарное место для дикой зверушки.
  • Побег был мотивирован биологически, а не стрессом или голодом.
  • Мангуст не пострадал, несмотря на долгий путь по открытой местности.

Мангуст-путешественник: курьёз с серьёзным смыслом

Эта история — не просто курьёз. Она показывает, как важно учитывать поведение и биологические потребности даже самых маленьких животных в неволе. Ведь иногда за смешным побегом стоит настоящая драма одиночества и инстинктов.

Уточнения

Мангу́сты (лат. Herpestes) — род млекопитающих из семейства мангустовых (Herpestidae). 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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