Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке

На острове Мэн произошёл побег, достойный киноэкрана: молодой мангуст по кличке Джеф проделал подкоп под вольером и пустился в путь. Его искали несколько дней, а нашли — в самом неожиданном месте.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мангуст

Побег из зоопарка: миссия — Свобода

В парке дикой природы Curraghs Wildlife Park всё началось как обычно. Но однажды утром работники не досчитались одного пушистого обитателя. Джеф — юный мангуст, родившийся осенью прошлого года — исчез. Как выяснилось позже, он выкопал тоннель под ограждением и отправился навстречу свободе.

Животное ушло без следа. Учитывая, что поблизости — дикая природа, дороги и люди, сотрудники парка начали масштабные поиски. Но мангуст будто растворился.

Финал с сюрпризом: 24 километра — и паб

Джеф объявился внезапно и эффектно: его заметили в баре в городе Дуглас — это в 24 километрах от парка. Удивлённые посетители и сотрудники вызвали спасателей, и мангуст был благополучно возвращён в заботливые руки зоозащитников.

Самое поразительное: зверёк проделал весь путь сам, преодолев трассы, поля и, возможно, деревни. И при этом остался цел, невредим и только слегка уставшим от долгого путешествия.

Почему Джеф сбежал: зов природы

Сотрудники парка уверены: причина побега — вовсе не тяга к элю. Джефу просто… захотелось любви. В этом возрасте у мангустов пробуждаются инстинкты, и молодые самцы начинают искать пару. Для Джефа в вольере таких возможностей не было, вот он и решил действовать по-своему.

Что теперь будет с Джефом

После возвращения пушистому бродяге начали подыскивать новый дом. Речь идёт о зоопарке, где у него будет:

Просторный вольер.

Программа по разведению.

Шанс найти партнёршу и больше не искать любовь на краю города.

Но, конечно, в новом доме усилят меры безопасности — на случай, если Джеф снова решит устроить приключение.

Удивительные факты о побеге

Вот что делает этот случай по-настоящему уникальным:

Джеф прошёл 24 км без помощи человека: это редкость для животного такого размера.

это редкость для животного такого размера. Финиш в пабе: неординарное место для дикой зверушки.

неординарное место для дикой зверушки. Побег был мотивирован биологически , а не стрессом или голодом.

, а не стрессом или голодом. Мангуст не пострадал, несмотря на долгий путь по открытой местности.

Мангуст-путешественник: курьёз с серьёзным смыслом

Эта история — не просто курьёз. Она показывает, как важно учитывать поведение и биологические потребности даже самых маленьких животных в неволе. Ведь иногда за смешным побегом стоит настоящая драма одиночества и инстинктов.

Уточнения

Мангу́сты (лат. Herpestes) — род млекопитающих из семейства мангустовых (Herpestidae).

