Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке

На острове Мэн произошёл побег, достойный киноэкрана: молодой мангуст по кличке Джеф проделал подкоп под вольером и пустился в путь. Его искали несколько дней, а нашли — в самом неожиданном месте.
В парке дикой природы Curraghs Wildlife Park всё началось как обычно. Но однажды утром работники не досчитались одного пушистого обитателя. Джеф — юный мангуст, родившийся осенью прошлого года — исчез. Как выяснилось позже, он выкопал тоннель под ограждением и отправился навстречу свободе.
Животное ушло без следа. Учитывая, что поблизости — дикая природа, дороги и люди, сотрудники парка начали масштабные поиски. Но мангуст будто растворился.
Джеф объявился внезапно и эффектно: его заметили в баре в городе Дуглас — это в 24 километрах от парка. Удивлённые посетители и сотрудники вызвали спасателей, и мангуст был благополучно возвращён в заботливые руки зоозащитников.
Самое поразительное: зверёк проделал весь путь сам, преодолев трассы, поля и, возможно, деревни. И при этом остался цел, невредим и только слегка уставшим от долгого путешествия.
Сотрудники парка уверены: причина побега — вовсе не тяга к элю. Джефу просто… захотелось любви. В этом возрасте у мангустов пробуждаются инстинкты, и молодые самцы начинают искать пару. Для Джефа в вольере таких возможностей не было, вот он и решил действовать по-своему.
После возвращения пушистому бродяге начали подыскивать новый дом. Речь идёт о зоопарке, где у него будет:
Но, конечно, в новом доме усилят меры безопасности — на случай, если Джеф снова решит устроить приключение.
Вот что делает этот случай по-настоящему уникальным:
Эта история — не просто курьёз. Она показывает, как важно учитывать поведение и биологические потребности даже самых маленьких животных в неволе. Ведь иногда за смешным побегом стоит настоящая драма одиночества и инстинктов.
Мангу́сты (лат. Herpestes) — род млекопитающих из семейства мангустовых (Herpestidae).
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