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Они как будто из стекла: 7 существ, которых можно увидеть насквозь

3:51
Зоосфера

Верите в невидимок, хищников из фантастики и призраков? Природа умеет удивлять ещё больше. В её арсенале — создания, чьи тела почти полностью прозрачны. Некоторые из них — не экзотические мифы, а вполне реальные обитатели нашей планеты, встречающиеся даже в России.

Стеклянная лягушка в макросъёмке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеклянная лягушка в макросъёмке

Байкальский призрак: рыба-голомянка

В ледяных глубинах Байкала живёт загадочная рыба — голомянка. Без чешуи, с телом, на треть состоящим из полупрозрачного жира, она кажется почти невидимой. Особенно молодь — сквозь хвостик которой можно, как говорят, прочесть газету. У взрослых же особей жир делает тело белесым.

Голомянка питается рачками и способна нырять на глубину более полутора километров. На поверхности ей не выжить: тепло губительно для этой глубинной жительницы. Забайкальцы с древности использовали жир голомянки — как в хозяйстве, так и для лечения. Например, он хорошо заживляет раны.

Белая кровь Антарктики

На другом краю Земли, в водах Антарктики, обитает ещё одно почти невидимое существо — крокодиловая белокровка. Эта рыба лишена чешуи, а мягкие ткани настолько прозрачны, что её тело напоминает кусок чистейшего льда. Но главное — в её крови нет гемоглобина. Она почти белая.

Такой биологический парадокс стал ответом на экстремально низкие температуры. Вместо обычной крови в венах белокровки циркулирует природный антифриз. Сильные челюсти с острыми зубами позволяют ей охотиться на кальмаров и мелкую живность.

Аквариумные рентгены

На юге Азии, в мутных реках, живут рыбы, которых называют стеклянными. Parambassis ranga, или стеклянные окуни, выглядят как ожившие рентгеновские снимки — сквозь их тело видно буквально всё. Это делает их любимцами аквариумистов: экзотика и анатомия в одном флаконе.

По соседству в водах Индии и Таиланда плавают азиатские стеклянные сомы — ещё более прозрачные, но капризные в содержании. Они крошечные и прячутся среди растений, спасаясь от хищников. Завести таких питомцев — удовольствие не из простых.

Кто ещё живёт на просвет

Кто сказал, что только рыбы умеют становиться невидимками? Медузы, сальпы, стеклянные кальмары и креветки — морские глубины полны существ, тела которых почти не видны. Вода с её оптическими искажениями делает прозрачность отличным инструментом маскировки.

Но и на суше свои чудеса. Влажные леса Центральной Америки — дом для стеклянной бабочки грета ото. Её крылья настолько прозрачны, что сливаются с фоном. Гусеницы бабочки питаются ядовитыми растениями, и накопленный яд остаётся с ними даже после превращения.

Лягушки, жуки и немного генной инженерии

Жук-черепаха из Северной Америки тоже не прочь поиграть в призрака: его панцирь пропускает свет. Более того, он может менять отражение и окрас, регулируя поступление жидкости в оболочку. Эдакий природный камуфляж с эффектом обмана зрения.

А вот японские учёные пошли дальше — вывели породу полностью прозрачных бурых лягушек. Их создали специально для наблюдения за тем, как в организме работают лекарства. Но и без селекции природа уже подарила миру настоящих "стеклянных" амфибий — в Африке и Южной Америке. Сквозь их кожу можно наблюдать работу внутренних органов, а размытие контуров помогает прятаться от хищников.

Уточнения

Стеклянные лягушки (лат. Centrolenidae) — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Южной Америке.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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