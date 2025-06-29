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Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр

3:11
Зоосфера

Цокор — не крот и не крыса. Кто же он такой на самом деле? История загадочного зверька, который прятался под землёй и в заблуждение вводил даже учёных.

Цокор — род грызунов семейства слепышовых
Фото: commons.wikimedia.org by Avustfel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цокор — род грызунов семейства слепышовых

Житель подземного мира

Цокор — загадочный грызун, обитающий в степях и лесостепях Азии. Он почти не появляется на поверхности, и многие путают его с кротом. Однако цокор вовсе не насекомоядный. Он ест корни — подорожника, лапчатки, пырея, в неволе предпочитает морковь и картошку. А попытки полакомиться дождевым червём — скорее исключение, чем правило.

Кто ты, кротообразная крыса

В XVIII веке грызуна изучал натуралист Эрик Лаксман. Он заметил необычное сочетание признаков: передние лапы — как у крота, мощные и копающие, а голова, зубы и задние лапы — типично крысиные. Животное ввело учёного в замешательство, и он дал ему название "кротообразная крыса".

"По-русски его называют земляной медведкой. Голова, как у белки, короткая… Уши почти совсем не видны, передние лапы крепкие, как у крота… Несмотря на толстое тело, зверь легко роет землю — вся округа в кучках", — удивлялся Лаксман.

Секреты жизни под землёй

Цокоры роют сложные и глубокие системы ходов. В их подземельях есть всё: спальные камеры, кладовые, тоннели. Запасы грызуны делают щедрые — известен случай, когда в кладовой одного цокора нашли девять килограммов корней!

Верхний слой почвы они выбрасывают наружу, создавая характерные земляные холмики. Особо вредят дорогам — для животных это просто преграды, которые нужно перерыть.

Цокоры не выносят сквозняков: если отверстие в норе открыто, они спешат его заделать. Эти зверьки чувствуют малейшие колебания температуры и при опасности наглухо закупоривают жилище.

Цокоры Палласа

Даурский цокор, впервые описанный в 1772 году Петром Симоном Палласом, обитает между Ингодой и Аргунью. Рядом с ним живёт другой вид — маньчжурский. Отличить их сложно: у первого серовато-пепельная шерсть, у второго — песочно-серая и белое пятно на лбу.

Нелепый снаружи, ловкий внутри

На поверхности цокор кажется неуклюжим, становится уязвимым. Встретив опасность, он фыркает, визжит, пытается зарыться в землю или даже укусить обидчика. Иногда цокоры дерутся между собой, но в целом — мирные создания. Один зоолог даже описал, как цокор провёл больше суток с полёвкой в одной клетке и не тронул её.

Истребление и забвение

Раньше охотники охотились на цокоров ради их мягкой шкурки. Разрывали норы, преграждали путь зверьку и убивали его. Сегодня промысел почти исчез, а цокор стал просто частью степного пейзажа — загадочным, скрытным, но невероятно интересным существом.

Уточнения

Цо́коры (лат. Myospalax) — род грызунов семейства слепышовых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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