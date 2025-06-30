Шерсть, злость и ни капли любви: что скрывает самая недоверчивая морда в мире

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2:04
Зоосфера

Он смотрит так, будто вы испортили ему жизнь. Угрюмый, дикий, недоверчивый — манул не нуждается в человеке. И да, никто его никогда не гладил. И не погладит.

Манул
Фото: commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Манул

Этот зверь будто вышел из эпизода плохого настроения. Его "некрасивые уши", давшие название целому виду, придают морде хищника подозрительный и недоверчивый вид. А пушистая шуба не только спасает от мороза, но и надёжно изолирует от ласки.

Дикий значит одинокий

Манул — интроверт. Общение он воспринимает как вторжение, а хозяина — как источник тревоги. Даже в неволе этот "кот Несмеяна" сохраняет острое чувство личной границы. Идея дружбы с человеком кажется ему абсурдной.

Манулы — параноики от природы. Их настороженность — это наследие выживания. Мозг этого дикаря заранее ждёт подвоха даже в протянутой руке. А уж если кто-то рискнёт поселить его в квартире — будьте уверены, ваш манул просто исчезнет в углу. Надолго.

Не приручается. Не играет. Не доверяет.

Даже рождённый в зоопарке манул остаётся себе на уме. В момент полового созревания его дикость лишь усиливается, а попытки воспитания превращаются в бессмысленную борьбу. Он фанат одиночества. Отбиваясь от чужаков когтями или просто избегая всех, кто дышит.

Ещё один нюанс — питание. Он не ест корм из пакетика. Только грызуны, птицы, да песчанки. А с ними — риск токсоплазмоза. Да и сам он уязвим к болезням, стрессу, шуму. Его нельзя просто "любить". Он не для этого.

Он не мизантроп. Просто вы — не манул

Невозможно посадить свободу в квартиру и ждать благодарности. Даже самые щедрые условия не заменят ему предгорья, ветер и одиночество.

Уточнения

Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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