Мечтали о Букле — получили филина на кухне: вся правда о совах в квартире

Видео в интернете и мечты из детства могут сыграть с вами злую шутку. После "Гарри Поттера" многим захотелось свою Буклю — пушистую, умную, загадочную. Но реальность домашних сов далека от волшебства. И вот почему.
1. Покупка — почти преступление
Многие "ручные" совята продаются с рук под видом выращенных в неволе. Но чаще всего — это птенцы, вытащенные из гнезда, или дикие птицы, пойманные во время перелётов. Среди них — и запрещённые к содержанию филины. Итог: штраф до 30 тысяч рублей и поддержка браконьеров.
2. Содержание — не для бюджета
Клетка? Забудьте. Сове нужно свободное пространство. Корм? Только живой — мыши, цыплята, насекомые. Курочка из магазина не подойдёт: птица заболеет. И это по 500 рублей в день — если повезёт с поставками. Плюс ветеринар-орнитолог. А это дорого.
3. Грязь — везде
Совы не одомашнены. Они чистят перья, но следов от еды и экскрементов — выше крыши. Квартира быстро превратится в зону боевых действий с погадками и ошмётками добычи.
4. Агрессия и одиночество
Сова — одиночка. Не любит прикосновений. Не ласкается, не мурчит. Может шипеть, царапаться и пытаться "выжить" вас с её территории. Только к одному человеку может привязаться — и то, если сочтёт его партнёром.
5. Ночной кошмар — буквально
Совы активны ночью. Они летают, шумят, кричат. Спать с ними в одной квартире — пытка. Запереть в клетку нельзя: она замкнётся и заболеет. А орнитологов у нас — днём с огнём не сыщешь.
Совообра́зные (лат. Strigiformes) — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов.
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