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Мечтали о Букле — получили филина на кухне: вся правда о совах в квартире

1:57
Зоосфера

Видео в интернете и мечты из детства могут сыграть с вами злую шутку. После "Гарри Поттера" многим захотелось свою Буклю — пушистую, умную, загадочную. Но реальность домашних сов далека от волшебства. И вот почему.

Сова Буйняк в джунглях Папуа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сова Буйняк в джунглях Папуа

1. Покупка — почти преступление

Многие "ручные" совята продаются с рук под видом выращенных в неволе. Но чаще всего — это птенцы, вытащенные из гнезда, или дикие птицы, пойманные во время перелётов. Среди них — и запрещённые к содержанию филины. Итог: штраф до 30 тысяч рублей и поддержка браконьеров.

2. Содержание — не для бюджета

Клетка? Забудьте. Сове нужно свободное пространство. Корм? Только живой — мыши, цыплята, насекомые. Курочка из магазина не подойдёт: птица заболеет. И это по 500 рублей в день — если повезёт с поставками. Плюс ветеринар-орнитолог. А это дорого.

3. Грязь — везде

Совы не одомашнены. Они чистят перья, но следов от еды и экскрементов — выше крыши. Квартира быстро превратится в зону боевых действий с погадками и ошмётками добычи.

4. Агрессия и одиночество

Сова — одиночка. Не любит прикосновений. Не ласкается, не мурчит. Может шипеть, царапаться и пытаться "выжить" вас с её территории. Только к одному человеку может привязаться — и то, если сочтёт его партнёром.

5. Ночной кошмар — буквально

Совы активны ночью. Они летают, шумят, кричат. Спать с ними в одной квартире — пытка. Запереть в клетку нельзя: она замкнётся и заболеет. А орнитологов у нас — днём с огнём не сыщешь.

Уточнения

Совообра́зные (лат. Strigiformes) — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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