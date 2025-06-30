Пять привычек кошек, которые нельзя запрещать

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что воспитание — залог порядка. Мол, не воспитаешь кота с первых дней — на шею сядет. Некоторые хозяева с этим перебарщивают, превращая совместную жизнь с питомцем в список запретов. Но в погоне за чистотой и удобством легко забыть: кошка — не робот, а живое существо с инстинктами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка на подоконнике

Вот что запрещать ей точно не стоит:

1. Копаться в лотке

Да, это раздражает. Наполнитель летит по всей ванной, уборка насмарку. Но копание — врождённый инстинкт. Кошка прячет следы, чтобы не привлечь хищников. Забрав наполнитель, вы только усилите хаос: она начнёт "копать" воздух или ваши тапки. Решение — высокий лоток, коврик и веник под рукой.

2. Точить когти

Некоторые считают, что домашней кошке когти не нужны. Стригут, клеят "антикоготь" и ругают за диван. А зря: заточка когтей — необходимость. Просто предложите удобную когтеточку. Не пошло? Поэкспериментируйте с материалами: может, ей нравится дерево, а не джут.

3. Спать с вами в кровати

Пушистая на подушке — не всем по душе. Но для кошки это момент привязанности: она ищет ваш запах, тепло и безопасность. Да и кто не любит засыпать под мурчание?

4. Лазить на шкафы

Высота — зона комфорта кошки. Оттуда видно всё, и никто не достанет. Боитесь падений или разбитых ваз? Предложите альтернативу: полку, стеллаж или игровой комплекс.

5. Пить не из миски

Почему миска — это скучно, а вода из ведра интересна? Всё просто: "добытая" вода ценится выше. Поставьте по дому несколько мисок — и кот будет доволен.

Инстинкты нельзя выключить. Задача хозяина — не запрещать всё подряд, а находить компромиссы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



