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Кошка укладывается рядом не просто так — что она чувствует

2:33
Зоосфера

Кажется, кошки живут своей жизнью, не особенно интересуясь нашими делами. Но это — иллюзия. Пока вы забываетесь за компьютером или рассеянно проходите мимо, ваш питомец внимательно следит за каждым движением.

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

Они копируют нас

Если вы — болтливый экстраверт, не удивляйтесь, что ваш кот тоже любит "поговорить". Учёные доказали: домашние животные перенимают повадки хозяев. Энергичный человек — активный кот. Домосед — пушистый лежебока. Сначала это заметно в темпераменте, потом в повадках.

"Будильник на лапках"

Когда-то кот устраивал ночные гонки? Забудьте! Теперь он строго знает, что в 22:00 пора ко сну — и сам ложится, и вас зовёт. А если вы всё ещё в ванной, то идёт напоминать лично. Утром — ровно та же история: не проспи, хозяин!

Василий против интернета

Как только вы садитесь к ноутбуку, питомец тут как тут. Блокировка клавиатуры — его вклад в борьбу с виртуальной реальностью. Он знает: если сейчас не вмешается, то лишится внимания на весь вечер.

Идеальный психолог

Уставший хозяин — сигнал для пушистого доктора. Кошка не лезет в душу, когда вы в хорошем настроении. Но стоит вам прилечь с головной болью, как она уже рядом — у головы или у ног. Не просто так. Она чувствует, что вам плохо.

Сценарий побега

На кухонном столе остался кусочек вкусного — и кот в курсе. Он знает: брать нельзя. Но соблазн велик, а потому — быстрый налёт, похищение, побег в укрытие. И полное отсутствие раскаяния. Он даже предсказывает тон вашего крика!

"Укрытие от апокалипсиса"

Стул, пылесос, швабра — всё это кот помнит. И потому, как только начинается уборка, он словно левитирует в безопасное место. Главное — подальше от движухи.

Они делают ходы первыми

Коты изучают нас, как мы — зверей в зоопарке. "Если она поёт — скоро захочет обнимашек". Значит, пора ретироваться. Зачем попадаться в нежные объятия, если можно заранее уйти?

Манипуляция 80 lvl

Жалобное "мяу" — универсальный ключ. Печальный взгляд — ещё один. "Колбаску дашь или продолжу орать?" — примерно так рассуждает кот. И, надо признать, добивается своего.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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