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Очевидцы в шоке: горячая ловушка в Йеллоустоуне — никто не ожидал этого

2:30
Зоосфера

21 июня посетители Йеллоустоунского национального парка стали невольными свидетелями жуткой сцены. Крупный бизон сошёл с тропы и направился прямо к самому большому горячему источнику в парке — Большому призматическому.

Йеллоустон
Фото: https://commons.wikimedia.org by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Йеллоустон

Последние шаги

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное мечется в клубах пара, а затем, в панике, заходит в воду.

Через несколько часов на месте трагедии оказалась туристка Кэти Хиртцель из Солт-Лейк-Сити. Она увидела останки животного в воде и призналась:

"Это тихо, это жутко, я сначала даже не понял, что это такое… Но я был в восторге, увидев такую первозданную силу природы."

Почему это опасно

Большой призматический источник достигает глубины 37 метров, а температура воды у поверхности — около 192 °F (или 88,89, близко к точке кипения).

По словам Майка Поланда, руководителя вулканической обсерватории USGS, ближе к центру температура ещё выше, и на этой глубине вода буквально "варит".

"Со временем вода растворит мягкие ткани бизона. Останется лишь скелет."

Многие считают, что горячие источники в Йеллоустоуне кислые, как кислота, но Поланд поясняет: в большинстве случаев они нейтральны, и дело именно в температуре, а не химии.

Животные тоже ошибаются

Несмотря на мнение, что местная фауна "инстинктивно" знает об опасности источников, это не так. Бизоны, лоси, медведи нередко становятся жертвами термальной активности, особенно зимой — когда горячая вода привлекает теплом.

В нескольких милях от места трагедии даже есть неофициально называемый "Бассейн скелетов", где часто находят останки животных. Эта история стала особенно заметной из-за того, что произошла в популярной зоне и на глазах у туристов.

"Он мог обжечь ноги по краю, а потом, мечась, зашёл вглубь. Назад пути уже не было", — добавил Поланд.

Почему важно не сходить с троп

Специалисты вновь напоминают: не стоит покидать настилы и размеченные маршруты. Под ногами может оказаться не земля, а тонкая корка с кипящей водой под ней.

"Тропы расположены там не просто так. Они сохраняют природу и спасают жизни."

Уточнения

Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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