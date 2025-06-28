Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Случай, от которого сжимается сердце, произошёл в Южно-Сахалинске — овчарка выпала из окна 12-го этажа. Как ни удивительно, она выжила и дождалась помощи, балансируя на узком коробе кондиционера.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Спасение с высоты

Как сообщает "Царьград" предположительно, в момент инцидента хозяйки не было дома. Пёс каким-то образом оказался у открытого окна и сорвался вниз.

Его падение прервала конструкция кондиционера на уровне 11 этажа. Здесь, в крохотном пространстве, испуганная собака провела почти четыре часа, поскуливая и оглядываясь в сторону людей внизу.

Местные жители сразу бросились на помощь. Под окнами был натянут брезент — на случай, если собака не удержится.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, пытались добраться до животного с помощью лестницы. Операция осложнялась высотой и положением собаки.

"Он сидел в коробе, скулил, трясся, но держался из последних сил", — делились очевидцы.

Счастливый финал

Четыре часа напряжённых попыток — и собаку удалось затащить обратно в окно. Она была измучена, но жива.

Питомца сразу передали ветеринарам для обследования. Жители двора не скрывали эмоций — радостные крики, аплодисменты и облегчение звучали, когда операция завершилась успешно.

Такие истории не просто трогают. Они напоминают, как важно не проходить мимо, когда кому-то нужна помощь — даже если этот "кто-то" на четырёх лапах.

Уточнения

Ю́жно-Сахали́нск (с 1882 по 1905 годы — Влади́мировка, в 1905—1946 годах — Тоёха́ра (яп. 豊原)) — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. Административный центр Сахалинской области. Город областного значения, центр городского округа город Южно-Сахалинск.



Овчарка — общее название ряда пород пастушьих собак, изначально выведенных как помощники пастухов овец (овчаров) и другого скота. Некоторые из них используются в качестве служебных собак.

