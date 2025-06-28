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Маленький, но кровожадный: жук из российских водоёмов, который кусает и мальков, и людей

2:41
Зоосфера

Он похож на мокрую букашку с тёмной спинкой. Сидит под камышом и будто никого не трогает. Но если почувствует колебание воды или запах крови — в один миг превращается в подводного хищника. Его имя — жук-плавунец. И если у вас есть пруд, канавка или старая ванна во дворе, он, скорее всего, уже там.

Жук-плавунец крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жук-плавунец крупным планом

Убийца в миниатюре

Окаймлённый жук-плавунец (Dytiscus marginalis) — крупнейший водный жук умеренной зоны. Взрослые особи достигают 3,5 см, а личинки — до 6. Он не разбирает, кого есть: мальков, головастиков, моллюсков, лягушек и даже себе подобных. Если еды нет — начнёт поедать собратьев. Особенно в стадии личинки.

А нападает он стремительно: вцепляется присосками, впивается челюстями в мягкие ткани — и дело сделано. Ни жабр, ни милосердия — только дыхательная камера под надкрыльями и железная хватка.

Детёныши — как из фильма ужасов

Личинки плавунца — это отдельная история. У них нет обычного рта. Зато есть изогнутые, словно инъекционные иглы, челюсти. Через них впрыскиваются ферменты в тело жертвы. Через несколько минут её внутренности превращаются в суп — и личинка аккуратно выпивает всё до капли. Часто даже не повреждая кожу.

Спаривание со смертельным исходом

Даже брачный сезон у плавунцов — как сцена из боевика. Самец цепляется к самке лапками-присосками и удерживает её под водой. Он-то дышит, а она — нет. Иногда после такого свидания один из участников (или оба) погибает. Если выжили — самка откладывает яйца в подводные растения, из них вылупляются те самые "детки-монстры".

Он рядом. И может укусить

Плавунец не нападает на человека специально. Но если взять его рукой — можно получить болезненный укус. Его челюсти легко прокусывают кожу. Особенно страдают дети, которые решают "поймать жучка". Укус, конечно, не ядовитый, но ощущения — будто вас укусил водяной шершень.

Мал, да удал

Плавунец — это жук-коммандос. Он не просто живёт в воде. Он в ней охотится, дышит, убивает, размножается и исчезает. В жарком климате успевает вырастить 2-3 поколения за сезон. А в следующий раз, когда вы услышите всплеск в воде… подумайте: а вы точно уверены, что это рыбка?

Уточнения

Плавунцы́ (лат. Dytiscidae) — семейство водных насекомых из отряда жесткокрылых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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