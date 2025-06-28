Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если бы Сальвадор Дали рисовал рыбу, он бы нарисовал пеликановидного большерота. Только не как символ, а как существо, которое реально живёт в темноте на глубине до 3 км. Его тело — лишь жалкий придаток к пасти, а облик вызывает одновременно ужас, изумление и уважение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пеликановидный большерот

Монстр без плавников и чешуи

На вид — нелепое, вытянутое создание с огромной челюстью и тонким хвостом. Ни чешуи, ни жаберных крышек, ни плавательного пузыря, ни даже хвостового плавника — будто эволюция на какой-то стадии просто бросила проект, сосредоточившись только на одном: сделать максимальную пасть.

И она справилась.

Даже в закрытом состоянии рот занимает треть длины тела (до 60 см), а в раскрытом — превращается в эластичный "мешок", словно у пеликана. Объём пасти может в 11 раз превышать объём всего тела. Это не преувеличение — просто анатомический факт.

Как большерот охотится

Такой рот — не просто устрашающее украшение. Это идеальный инструмент охоты в условиях вечной темноты и дефицита пищи. Большерот молниеносно раскрывает пасть, втягивая воду с мелкими рыбками, креветками и моллюсками. Затем — фильтрация: вода уходит через жабры, а добыча остаётся внутри.

Ученые предполагают, что рыбина может приманивать жертву светящимся кончиком хвоста, как удильщик. Но прямых доказательств пока нет.

Почему его желудок почти всегда пуст

При изучении 760 особей пища в желудках была найдена лишь у 15% — охота редко заканчивается успехом. Но большерот, по-видимому, не торопится: он ведёт крайне малоподвижный образ жизни. Даже редкой добычи хватает на долгое время.

Где он обитает

Этот подводный монстр встречается по всему Мировому океану, кроме приполярных зон. Обитает на глубинах от 500 до 3000 метров, где вечная тьма, гигантское давление и холод. И там, в этой мрачной бездне, он чувствует себя прекрасно.

Уточнения

Пеликановидный большерот (лат. Eurypharynx pelecanoides) — вид глубоководных морских лучепёрых рыб из подотряда мешкоротовидных отряда угреобразных.

