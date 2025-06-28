Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сжигает калории, гордыню и старую футболку: три упражнения, от которых не уйти
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни
Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн
Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера
Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение

Клеймо или чип? Что действительно поможет найти собаку, если она потеряется

3:08
Зоосфера

Оказывается, собакам действительно можно "набить тату". Правда, это называется не модным словом, а официально — клеймение. Такая метка служит как паспорт: по ней находят потерявшихся питомцев и подтверждают право собственности на животное.

Польская гончая
Фото: commons.wikimedia.org by Роберт Идзиковский, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Польская гончая

Но что лучше — набить клеймо или поставить микрочип? У каждого способа есть свои плюсы и нюансы.

Что такое клеймо и зачем оно нужно

Клеймо — это буквенно-цифровой код, который обычно наносят на ухо или в паховую область. Второй вариант надёжнее: уши можно купировать, а значит, и удалить "опознавательный знак".

"Татуировка помогает быстро связаться с владельцем, если собака потерялась. Иногда даже наносят номер телефона хозяина", — рассказывают кинологи.

С 1997 года в России все щенки в официальных питомниках клеймятся автоматически, а код вносится в метрику. В ней указываются важные данные: дата рождения, порода, окрас, происхождение.

Если собака участвует в выставках, наличие клейма или микрочипа обязательно.

Процедура: быстро, но больно

Процедура быстрая — 3-5 минут. Специалист сбривает шерсть, дезинфицирует кожу, и с помощью щипцов или специальной ручки ставит клеймо.

Но это не безболезненно. Анестезию, как правило, не применяют — боль терпимая, но ощутимая. После процедуры возможен зуд, поэтому важно следить, чтобы собака не разодрала место клеймения и не занесла инфекцию.

Обратите внимание: взрослые собаки хуже переносят клеймение. Лучше делать его щенку.

Кто делает клеймо и как выбрать мастера

Процедуру должны проводить профессиональные клейматоры при питомниках. У них должны быть стерильные инструменты, качественные пигменты и антисептики. Нарушение гигиены грозит воспалением и нагноением.

Иногда случается аллергия на краску. Тогда нужно сразу дать антигистаминный препарат и обратиться к ветеринару.

Важно: клеймо может со временем побледнеть или расплыться — его придётся обновлять.

А как насчёт микрочипа

Чипирование — современная альтернатива. Это безболезненный укол с вживлением крошечного чипа, который содержит уникальный код. Его заносят в единую базу — если собака потеряется, данные помогут быстро найти хозяина.

Преимущества микрочипа

  • Не смывается и не теряется.
  • Не требует обновления.
  • Безопасен и не вызывает аллергии.

Но есть нюанс: прохожий не сможет "увидеть" чип. А вот клеймо заметно сразу.

Что в итоге

Каждый хозяин решает сам. Но в ситуации, когда на кону безопасность собаки, отговорки из серии "мне жалко" теряют силу. Метка — это не блажь, а страховка. Главное — сделать её с умом и у хорошего специалиста.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни
Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера
Природный водород: что скрывает новый энергетический прорыв
Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение
Больше любви, а не лайков: Италия нашла интересный способ борьбы с массовым туризмом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

IntersectionObserver) -->