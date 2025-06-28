Клеймо или чип? Что действительно поможет найти собаку, если она потеряется

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Оказывается, собакам действительно можно "набить тату". Правда, это называется не модным словом, а официально — клеймение. Такая метка служит как паспорт: по ней находят потерявшихся питомцев и подтверждают право собственности на животное.

Фото: commons.wikimedia.org by Роберт Идзиковский, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Польская гончая

Но что лучше — набить клеймо или поставить микрочип? У каждого способа есть свои плюсы и нюансы.

Что такое клеймо и зачем оно нужно

Клеймо — это буквенно-цифровой код, который обычно наносят на ухо или в паховую область. Второй вариант надёжнее: уши можно купировать, а значит, и удалить "опознавательный знак".

"Татуировка помогает быстро связаться с владельцем, если собака потерялась. Иногда даже наносят номер телефона хозяина", — рассказывают кинологи.

С 1997 года в России все щенки в официальных питомниках клеймятся автоматически, а код вносится в метрику. В ней указываются важные данные: дата рождения, порода, окрас, происхождение.

Если собака участвует в выставках, наличие клейма или микрочипа обязательно.

Процедура: быстро, но больно

Процедура быстрая — 3-5 минут. Специалист сбривает шерсть, дезинфицирует кожу, и с помощью щипцов или специальной ручки ставит клеймо.

Но это не безболезненно. Анестезию, как правило, не применяют — боль терпимая, но ощутимая. После процедуры возможен зуд, поэтому важно следить, чтобы собака не разодрала место клеймения и не занесла инфекцию.

Обратите внимание: взрослые собаки хуже переносят клеймение. Лучше делать его щенку.

Кто делает клеймо и как выбрать мастера

Процедуру должны проводить профессиональные клейматоры при питомниках. У них должны быть стерильные инструменты, качественные пигменты и антисептики. Нарушение гигиены грозит воспалением и нагноением.

Иногда случается аллергия на краску. Тогда нужно сразу дать антигистаминный препарат и обратиться к ветеринару.

Важно: клеймо может со временем побледнеть или расплыться — его придётся обновлять.

А как насчёт микрочипа

Чипирование — современная альтернатива. Это безболезненный укол с вживлением крошечного чипа, который содержит уникальный код. Его заносят в единую базу — если собака потеряется, данные помогут быстро найти хозяина.

Преимущества микрочипа

Не смывается и не теряется.

Не требует обновления.

Безопасен и не вызывает аллергии.

Но есть нюанс: прохожий не сможет "увидеть" чип. А вот клеймо заметно сразу.

Что в итоге

Каждый хозяин решает сам. Но в ситуации, когда на кону безопасность собаки, отговорки из серии "мне жалко" теряют силу. Метка — это не блажь, а страховка. Главное — сделать её с умом и у хорошего специалиста.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

