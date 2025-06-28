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Милая привычка — а потом капельница: почему поедание травы на прогулке может быть опасным для собаки

Зоосфера

Собака жует траву? Многие владельцы воспринимают это как милую привычку, не подозревая, что она может быть опасной. Оказывается, не вся зелень безвредна — некоторые растения способны вызвать отравление, рвоту, воспаления и даже потребовать хирургического вмешательства.

собака на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
собака на ферме

Почему собака ест траву

"Обычно собаки едят траву при нехватке клетчатки. В такой ситуации стоит добавить в рацион побольше разрешённых овощей и зелени: например, огурец, листья салата, петрушку", — поясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Иногда животное инстинктивно пытается очистить желудок, если съело что-то некачественное. В таком случае важно наблюдать за состоянием питомца: если рвота не прекращается, визит к ветеринару обязателен. Если же травоядность становится привычкой — пора пересматривать кормление.

Опасная растительность в городе

Городская зелень — настоящий коктейль из тяжёлых металлов и химикатов. Газоны, парки, скверы регулярно обрабатываются средствами от сорняков и вредителей. Позволять питомцу есть растения в мегаполисе — значит рисковать его здоровьем.

Что не так с природой за городом

На даче и в полях расслабляться тоже не стоит. Даже привычные дачные растения могут быть ядовитыми. Кинолог Голубев предупреждает:

"Зверобой, полынь, медуница, зелёный лук — особенно опасны. Также стоит избегать цикория и базилика. Они могут вызывать расстройства пищеварения".

Из безопасных — сныть, укроп, петрушка. Но лучше вовсе исключить доступ собаки к клумбам и траве, особенно если вы не ботаник, а память не идеальна.

Угроза, которую не видно

Некоторые растения опасны даже в сухом виде. Так, устюг (он же заячий ячмень или мышиный ячмень) при подсыхании становится источником острых колосков, способных проникать под кожу, в уши и глаза животного. Самостоятельно удалить такие шипы невозможно — потребуется ветеринарная помощь.

Не менее коварен ковыль: его сухие перья могут нанести микротравмы и вызвать воспаления. Прогулки по степям и полям, где растёт ковыль или устюг, должны проходить с особой осторожностью. После каждой вылазки осматривайте собаку — особенно лапы, морду и уши.

А если трава — домашняя

Даже "полезную" зелень вроде укропа или салата стоит предлагать собаке не на прогулке, а дома — вымыв и добавив к корму. Идеальный сценарий: животное ест только из миски или из рук хозяина.

Если привычка к траве сохраняется — стоит задуматься о нехватке клетчатки или витаминов. А в отдельных случаях — о проблемах ЖКТ. Тогда без визита к ветеринару не обойтись, сообщает Радио 1.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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