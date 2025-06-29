Собаки балдеют от травы, как будто это бургер с беконом: привычка, которая до сих пор необъяснима

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Самый частый страх — глисты. Однако поедание травы далеко не всегда связано с паразитами. Наука, к слову, до сих пор не дала окончательного ответа, зачем собаки едят зелень. Существует несколько гипотез — от «чистки» желудка до нехватки витаминов, но ни одна из них не получила стопроцентного подтверждения.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Что показывают исследования

Примерно 60% собак, по данным наблюдений, регулярно поедают траву. При этом рвота случается лишь у немногих, что ставит под сомнение идею о намеренном очищении организма.

Любопытно, что к травяной диете иногда прибегают даже дикие волки. Обычно это происходит, когда не хватает привычной добычи, но всё же доказывает: к растительной пище у собак определённая тяга действительно есть.

Эксперимент в Калифорнии

Учёные из Калифорнийского университета провели исследование с участием 47 собак. Практически все из них ели траву на регулярной основе, однако только у 8% были выявлены проблемы со здоровьем. Это ослабляет теорию о том, что животные таким образом лечатся.

А вот что показал масштабный опрос: из более чем 1,5 тысячи владельцев собак, 68% отметили, что их питомцы регулярно жуют траву. При этом только 22% замечали после этого тошноту, а лишь 8% связывали это с уже диагностированными заболеваниями.

Это не всегда глисты

Есть теория, что трава помогает избавиться от кишечных паразитов. Но она всё ещё не получила научного подтверждения, особенно когда речь идёт о здоровых питомцах без гельминтов.

Другие специалисты связывают это поведение с пикацизмом — расстройством, при котором животные поедают несъедобные предметы. Но в случае с травой это маловероятно, ведь она не несёт прямой угрозы и не считается абсолютно несъедобной.

Что говорят владельцы

Некоторые кинологи считают, что дело в банальных удовольствиях: собакам может просто нравиться вкус и текстура травы. Это поведение может быть инстинктивным, доставшимся им от предков.

Самое главное — внимательно следить, чтобы собака не жевала траву, обработанную химикатами. Пестициды и гербициды могут привести к отравлению, поэтому выгуливать животное лучше в безопасных местах.

Если после такой «травяной закуски» собака остаётся бодрой, активной и не проявляет признаков недомогания, поводов для беспокойства нет. А вот если замечаете вялость, проблемы с аппетитом или регулярные позывы к рвоте — стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

