Собака видит мир иначе, чем ты думаешь: это не просто чёрно-белое кино — правда сильно удивит

Собаки — потомки хищников, и хотя сегодня они уютно устроились на диване рядом с человеком, в их глазах всё ещё живёт природа охотника. Мы разобрались, как устроено зрение у собак, почему они лучше видят движущиеся объекты и как использовать это в общении и дрессировке.
Глаза собаки во многом похожи на человеческие. Снаружи глазное яблоко защищает роговица, затем идут радужка, зрачок и хрусталик. Свет проходит через эти структуры и попадает на сетчатку, где превращается в сигналы, которые мозг преобразует в "картинку" мира.
Но есть и отличия. Например, у собак есть третье веко — тонкая мембрана, которая помогает защищать глаз от пыли и дополнительно его увлажняет. Такое "дополнительное оборудование" человеку и не снилось.
Хотя собаки обладают бинокулярным зрением, как и мы, у них нет центральной ямки на сетчатке, отвечающей за максимальную чёткость. Из-за этого они не могут детально разглядеть предметы, особенно те, что находятся ближе 30 сантиметров. Поэтому, если вы протянете собаке игрушку вплотную, она скорее её унюхает, чем увидит.
Глаза собаки особенно хорошо улавливают движение. Они способны заметить бегущего человека на расстоянии до 400 метров, но могут не заметить стоящего на месте — даже если тот ближе. Поэтому во время дрессировки важно сопровождать голосовые команды жестами — это увеличивает шансы, что вас поймут.
Поле зрения у собак в среднем около 250°, у людей — 180°. Это значит, что питомец видит большую часть происходящего вокруг, не поворачивая голову. Правда, у собак уже так называемый "сектор ясности" — зона, где изображение наиболее чёткое.
Ширина угла зрения зависит от породы: у собак с вытянутыми мордами (например, борзые или легавые) обзор шире, чем у короткомордых пород вроде мопсов или бульдогов.
Да, но не совсем. Собаки различают синий, фиолетовый и жёлтый, а вот красный и зелёный воспринимают как оттенки серого. Это стоит учитывать при выборе игрушек и аксессуаров: синие и жёлтые предметы будут заметнее.
Намного лучше, чем мы. У собак в сетчатке много палочек — чувствительных к свету рецепторов. А ещё у них есть тапетум — специальная отражающая мембрана. Именно она делает глаза собаки "светящимися" в темноте и помогает им видеть даже при минимальном освещении.
Собаки могут различать до 40 оттенков серого и уверенно ориентироваться ночью, как мы в сумерках.
Практически ничего. Собаки воспринимают больше кадров в секунду, чем человек — около 80, тогда как мы видим 24. Поэтому традиционные телевизоры и экраны для них — это просто мельтешение.
Собаки могут видеть своё отражение, но не понимают, что это они. Им больше интересно "другое" животное, которое почему-то не пахнет. Обычно интерес к зеркалу быстро проходит.
Если питомец стал часто натыкаться на предметы, теряться в знакомом пространстве — стоит проверить зрение. Вот пара простых тестов:
Любые выделения, покраснения, мутные пятна — сигнал, что нужно показать питомца ветеринару.
Собаки воспринимают мир иначе. Зрение помогает им отслеживать движение и ориентироваться в пространстве, но основной акцент — на нюх и слух. Они чувствуют запахи, которые мы никогда не уловим, и слышат ультразвук. А если ночью они вдруг лают в пустоту — скорее всего, они действительно что-то услышали.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.