Собака видит мир иначе, чем ты думаешь: это не просто чёрно-белое кино — правда сильно удивит

4:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — потомки хищников, и хотя сегодня они уютно устроились на диване рядом с человеком, в их глазах всё ещё живёт природа охотника. Мы разобрались, как устроено зрение у собак, почему они лучше видят движущиеся объекты и как использовать это в общении и дрессировке.

Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Строение глаз у собак: чем они отличаются от наших

Глаза собаки во многом похожи на человеческие. Снаружи глазное яблоко защищает роговица, затем идут радужка, зрачок и хрусталик. Свет проходит через эти структуры и попадает на сетчатку, где превращается в сигналы, которые мозг преобразует в "картинку" мира.

Но есть и отличия. Например, у собак есть третье веко — тонкая мембрана, которая помогает защищать глаз от пыли и дополнительно его увлажняет. Такое "дополнительное оборудование" человеку и не снилось.

Острота зрения: почему собаки хуже видят вблизи

Хотя собаки обладают бинокулярным зрением, как и мы, у них нет центральной ямки на сетчатке, отвечающей за максимальную чёткость. Из-за этого они не могут детально разглядеть предметы, особенно те, что находятся ближе 30 сантиметров. Поэтому, если вы протянете собаке игрушку вплотную, она скорее её унюхает, чем увидит.

Движение — ключ к вниманию собаки

Глаза собаки особенно хорошо улавливают движение. Они способны заметить бегущего человека на расстоянии до 400 метров, но могут не заметить стоящего на месте — даже если тот ближе. Поэтому во время дрессировки важно сопровождать голосовые команды жестами — это увеличивает шансы, что вас поймут.

Угол зрения: у кого шире

Поле зрения у собак в среднем около 250°, у людей — 180°. Это значит, что питомец видит большую часть происходящего вокруг, не поворачивая голову. Правда, у собак уже так называемый "сектор ясности" — зона, где изображение наиболее чёткое.

Ширина угла зрения зависит от породы: у собак с вытянутыми мордами (например, борзые или легавые) обзор шире, чем у короткомордых пород вроде мопсов или бульдогов.

Цветное ли зрение у собак

Да, но не совсем. Собаки различают синий, фиолетовый и жёлтый, а вот красный и зелёный воспринимают как оттенки серого. Это стоит учитывать при выборе игрушек и аксессуаров: синие и жёлтые предметы будут заметнее.

Как собаки видят в темноте

Намного лучше, чем мы. У собак в сетчатке много палочек — чувствительных к свету рецепторов. А ещё у них есть тапетум — специальная отражающая мембрана. Именно она делает глаза собаки "светящимися" в темноте и помогает им видеть даже при минимальном освещении.

Собаки могут различать до 40 оттенков серого и уверенно ориентироваться ночью, как мы в сумерках.

Что собака видит на экране

Практически ничего. Собаки воспринимают больше кадров в секунду, чем человек — около 80, тогда как мы видим 24. Поэтому традиционные телевизоры и экраны для них — это просто мельтешение.

А в зеркале

Собаки могут видеть своё отражение, но не понимают, что это они. Им больше интересно "другое" животное, которое почему-то не пахнет. Обычно интерес к зеркалу быстро проходит.

Как понять, что у собаки проблемы со зрением

Если питомец стал часто натыкаться на предметы, теряться в знакомом пространстве — стоит проверить зрение. Вот пара простых тестов:

Проведите рукой перед мордой: глаза должны следить за движением.

Подбросьте мячик и посмотрите, проследит ли за ним собака.

Создайте лёгкую полосу препятствий и позовите собаку — пройдёт ли она без столкновений?

Любые выделения, покраснения, мутные пятна — сигнал, что нужно показать питомца ветеринару.

Как сохранить зрение собаки надолго

Регулярно очищайте глаза от выделений.

Подстригайте шерсть вокруг глаз.

Следите за питанием — витамины A и E, лютеин и цинк полезны для глаз.

Посещайте ветеринара не только при проблемах, но и для профилактики.

Собаки воспринимают мир иначе. Зрение помогает им отслеживать движение и ориентироваться в пространстве, но основной акцент — на нюх и слух. Они чувствуют запахи, которые мы никогда не уловим, и слышат ультразвук. А если ночью они вдруг лают в пустоту — скорее всего, они действительно что-то услышали.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

