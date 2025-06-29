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Шерсти почти нет, любви хоть отбавляй: 8 идеальных котов

1:52
Зоосфера

Чешется нос, глаза слезятся, а сердце всё равно просит мурчащего комочка рядом? Полностью гипоаллергенных котов не существует. Но есть породы, которые сводят симптомы к минимуму — и вы точно захотите одного из них на диване.

бенгальская кошка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бенгальская кошка

Девон-рекс — шерсть, как пуховик после дождя: короткая, завитая и почти не летает. Умён, подвижен и вообще ведёт себя как актёр на подиуме. Легко находит общий язык с детьми и даже с собаками.

Корниш-рекс — бархатный бодибилдер с характером ревнивого гения. Меха мало, аллергенов ещё меньше. Но если обидится — откроет все двери в доме назло.

Сибирская кошка — пушистая, но с секретом: её слюна содержит в 1,5 раза меньше белка Fel d 1. Устойчива, независима и не лезет в душу без приглашения.

Балинезийская кошка — говорливая нежнятина с тонкой шерстью. Почти не линяет, но в покое не оставит: будет общаться через стену, дверь и межгалактический эфир.

Ориентал — длинный ушастик с минимальной шерстью и максимальной любовью. Жить без человека не может, одиночество переживает как личную драму.

Русская голубая — тактичная интеллигентка. Мягкая шерсть, тихий голос, обожает чистоту и строго следит за лотком. Сама к вам не пристанет — но и не уйдёт.

Бенгальская кошка — леопард на минималках, но аллергенов почти ноль. Остроумный и игривый друг, который уважает личные границы (но только ваши).

Сфинкс — шерсти нет, сальных желез — море. Протёр кота влажной салфеткой — и живёшь спокойно. Обожает людей и искренне уверен, что он суперзвезда.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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