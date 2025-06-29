Умнее, чем кажется: эти кошки дрессируются лучше собак

Считается, что кошки гуляют сами по себе и команды для них — пустой звук. Но среди пушистых есть настоящие интеллектуалы: они запоминают команды, приносят игрушки и даже понимают настроение хозяина. Учёные из Хельсинки изучили 4300 кошек 26 пород и выяснили: самые умные — вовсе не самые пушистые.
Абиссинская кошка — лидер рейтинга. Независимая, активная и смышлёная. Любит головоломки и компанию себе подобных.
Бенгальская кошка — буря в пятнистом теле. Открывает двери, знает команды и гуляет на поводке. Но скучать нельзя — устроит домашний апокалипсис.
Бирманская кошка — душа компании. Преследует хозяина, разговаривает и даже играет в "принеси". Очень привязана к людям.
Бурманская — не терпит одиночества. Её повадки ближе к собачьим, а характер — ласковый и говорливый.
Корниш-рекс — спринтер и прыгун. Любит лабиринты, лазалки и трюки. Отличный партнёр для активных игр.
Шотландская вислоухая — интеллигент в шерстяной обёртке. Умна, но сдержанна. Любит тишину, не терпит фамильярности и нуждается в тактичном подходе.
Сфинкс — общительный стратег. Ловко решает задачи, обожает дрессировку и буквально прилипает к хозяину.
Мейн-кун — аристократ с добрым сердцем. Умен, спокоен, хорошо обучаем и обожает свою семью.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.