Умнее, чем кажется: эти кошки дрессируются лучше собак

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Считается, что кошки гуляют сами по себе и команды для них — пустой звук. Но среди пушистых есть настоящие интеллектуалы: они запоминают команды, приносят игрушки и даже понимают настроение хозяина. Учёные из Хельсинки изучили 4300 кошек 26 пород и выяснили: самые умные — вовсе не самые пушистые.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ абиссинская кошка

Абиссинская кошка — лидер рейтинга. Независимая, активная и смышлёная. Любит головоломки и компанию себе подобных.

Бенгальская кошка — буря в пятнистом теле. Открывает двери, знает команды и гуляет на поводке. Но скучать нельзя — устроит домашний апокалипсис.

Бирманская кошка — душа компании. Преследует хозяина, разговаривает и даже играет в "принеси". Очень привязана к людям.

Бурманская — не терпит одиночества. Её повадки ближе к собачьим, а характер — ласковый и говорливый.

Корниш-рекс — спринтер и прыгун. Любит лабиринты, лазалки и трюки. Отличный партнёр для активных игр.

Шотландская вислоухая — интеллигент в шерстяной обёртке. Умна, но сдержанна. Любит тишину, не терпит фамильярности и нуждается в тактичном подходе.

Сфинкс — общительный стратег. Ловко решает задачи, обожает дрессировку и буквально прилипает к хозяину.

Мейн-кун — аристократ с добрым сердцем. Умен, спокоен, хорошо обучаем и обожает свою семью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



