Морской супергерой подвёл: когда дельфин не спешит на помощь

Мы привыкли верить в сказки: дельфин — спасатель в плавниках, акула — монстр с дурным нравом. Но если приглядеться, всё куда сложнее — и интереснее.
1. Акула-гигант
Не каждая хищница весит тонну. Есть и крошки длиной 20 см, и тихие гурманы, что питаются крилем. Размер — не признак угрозы.
2. Дельфины улыбаются
Та самая "улыбка" — всего лишь анатомия. Ни счастья, ни доброты в ней нет. Просто морда, созданная природой.
3. Акулье мясо лечит
На деле — накапливает ртуть и нейротоксины. Учёные нашли связь с болезнью Альцгеймера. Аппетит пропал?
4. Дельфин спасёт от акулы
Нет. Он может атаковать врага, но вовсе не обязан рисковать ради человека. Они часто живут в одних водах — и акулы там тоже.
5. Все акулы — плотоядные
Неправда. Некоторые — почти вегетарианцы. Акула-молот, например, любит водоросли и мелких морских существ.
6. Дельфины — спасатели
Иногда — да. Но чаще они просто играют: кидают рыбу, бьют птиц, тренируются охотиться. Не путайте шоу с добротой.
7. Атака только "на бочок"
Нет. Акулы атакуют в любом положении. Повороты и неуклюжесть — миф из книг.
8. Дельфин может ходить
В дельфинарии — да, на хвосте. Но на суше не выживет: 200 кг веса и отсутствие ног делают это невозможным.
9. Капля крови — и акула рядом
Тоже миф. Обоняние хорошее, но километр — преувеличение. Рыбий жир её интересует куда больше.
10. Дельфины — милые создания
В реальности — довольно жестокие. Преследуют самок, издеваются над чужими детёнышами, устраивают жестокие "игры".
Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.