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Морской супергерой подвёл: когда дельфин не спешит на помощь

2:04
Зоосфера

Мы привыкли верить в сказки: дельфин — спасатель в плавниках, акула — монстр с дурным нравом. Но если приглядеться, всё куда сложнее — и интереснее.

Акула
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

1. Акула-гигант

Не каждая хищница весит тонну. Есть и крошки длиной 20 см, и тихие гурманы, что питаются крилем. Размер — не признак угрозы.

2. Дельфины улыбаются

Та самая "улыбка" — всего лишь анатомия. Ни счастья, ни доброты в ней нет. Просто морда, созданная природой.

3. Акулье мясо лечит

На деле — накапливает ртуть и нейротоксины. Учёные нашли связь с болезнью Альцгеймера. Аппетит пропал?

4. Дельфин спасёт от акулы

Нет. Он может атаковать врага, но вовсе не обязан рисковать ради человека. Они часто живут в одних водах — и акулы там тоже.

5. Все акулы — плотоядные

Неправда. Некоторые — почти вегетарианцы. Акула-молот, например, любит водоросли и мелких морских существ.

6. Дельфины — спасатели

Иногда — да. Но чаще они просто играют: кидают рыбу, бьют птиц, тренируются охотиться. Не путайте шоу с добротой.

7. Атака только "на бочок"

Нет. Акулы атакуют в любом положении. Повороты и неуклюжесть — миф из книг.

8. Дельфин может ходить

В дельфинарии — да, на хвосте. Но на суше не выживет: 200 кг веса и отсутствие ног делают это невозможным.

9. Капля крови — и акула рядом

Тоже миф. Обоняние хорошее, но километр — преувеличение. Рыбий жир её интересует куда больше.

10. Дельфины — милые создания

В реальности — довольно жестокие. Преследуют самок, издеваются над чужими детёнышами, устраивают жестокие "игры".

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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