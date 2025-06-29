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Удар в секунду — и вы покойник: рейтинг самых опасных змей

2:15
Зоосфера

Не все змеи опасны. Но есть те, чья встреча может закончиться фатально — даже если вы просто шли мимо. И дело не только в яде.

Змея
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Змея

Мулга, или коричневый король, живёт в Австралии. Её блестящая чешуя завораживает, но яд парализует и разрушает сердце. Мулга охотится ночью и часто кусает спящих людей. Особенно пугает то, что многие укусы происходят между полуночью и 5 утра.

Чёрная мамба — стремительная и смертоносная. Её укус может убить человека за час. Она редко нападает без причины, но её агрессивный нрав делает случайные встречи особенно опасными.

Кайсака из Южной Америки — мастер маскировки. Её яд разрушает ткани и может довести до инсульта. Один укус — две жертвы: известен случай, когда от кайсаки погибли сразу супруги.

Бумсланг очаровывает игрушечной внешностью, но её яд убивает медленно и мучительно. Часто она делает "сухие" укусы — без яда. Но когда решает атаковать по-настоящему, шанс выжить мизерный.

Королевская кобра — гигант до 6 метров. Её яд способен убить слона, но на человека она тратит его редко. Людей кобра не ест, а потому может "пощадить". Хотя стоит ли надеяться?

Крайт — ночной охотник Юго-Восточной Азии. Яд в 16 раз сильнее, чем у кобры. Укус часто не чувствуется сразу, но уже через пару часов наступает паралич.

Прибрежный тайпан — абсолютный рекордсмен по силе яда. Один укус может убить 56 человек. На охоту выходит днём. В сезон дождей — особенно агрессивен.

Тайпан Маккоя ещё опаснее. Его яд — самый токсичный среди сухопутных змей. К счастью, змея скрытная и не ищет встречи с человеком.

Песчаная эфа — не самая ядовитая, но самая смертоносная. Живёт по всему миру (кроме Австралии) и ежегодно убивает больше людей, чем все остальные змеи вместе.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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