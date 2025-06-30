Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сэндвич, который сделает утро вкусным: 5 минут — и вы забудете про кашу навсегда
Как избавиться от муравьёв и тли на пионах
Бежать не получится: ЦБ России объявил войну внутреннему врагу
Заложен новый фундамент: где НАТО подпишет приговор миру
Загадочная пятая диверсия на танкере с российской нефтью: судовладельцы усиливают меры безопасности
Версии есть, правды нет: крушение Boeing 737 остаётся загадкой
Смертельная полоса: на дагестанской трассе столкнулись две машины
Тяжёлый удар по Европе: Россия добивает немецкий автопром санкциями
Школьная форма по ГОСТу, баллы за поведение и лимит на домашку: что изменится с 1 июля

Язык хвоста: как кошки предупреждают о своём настроении

2:16
Зоосфера

Вы наверняка замечали, как хвост кошки то плавно изгибается, то подрагивает, то напряжённо замирает. Это вовсе не случайные движения — таким образом питомец общается с окружающим миром.

Калико-кошка с пятью оттенками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калико-кошка с пятью оттенками

Дружелюбие и уверенность

Если хвост высоко поднят и слегка загнут на конце — это доброе приветствие. Так кошка демонстрирует, что настроена позитивно и готова к контакту.

Настороженность и агрессия

Вертикальный хвост с распушенной шерстью — сигнал тревоги. Животное напугано или раздражено. В такой ситуации оно может внезапно перейти от ласки к защите. Лучше дать кошке пространство и не пытаться её успокаивать силой.

Кончик хвоста — как индикатор внимания

Лёгкие подёргивания кончика хвоста говорят о сосредоточенности. Чаще всего такое движение можно заметить, когда питомец наблюдает за мелкой добычей или готовится к прыжку. Это вовсе не признак раздражения, как принято думать.

Предупреждение: не трогай меня

Резкие движения хвоста, особенно из стороны в сторону, говорят о нарастающем недовольстве. Если при этом хвост ударяет по полу или дивану — это сигнал прекратить ласки. Следующий шаг — агрессия или попытка уйти.

Доверие и самоуспокоение

Когда кошка обвивает хвостом вашу руку или прижимает его к себе — это признак комфорта и привязанности. Такой жест часто можно увидеть после напряжённой ситуации — так питомец приходит в себя.

Контекст — ключ к пониманию

Хвост никогда не "говорит" в одиночку. Его язык нужно читать в сочетании с ушами, глазами и телом. Если зрачки расширены, уши прижаты, а хвост опущен — кошка испугана. Если же хвост поднят, движения плавные, а взгляд мягкий — она доверяет и рада быть рядом.

Хвост и здоровье

Важно знать, что хвост служит не только для общения, но и для равновесия. Если кошка перестала активно пользоваться хвостом во время бега и прыжков — это может быть признаком физического недомогания. В таком случае лучше показать питомца ветеринару.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Авто
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Премиум не в моде: россияне перешли на дешёвые машины — что-то пошло не так
Свекольные листья больше не пропадают — закройте их в банках с уксусом и чесноком: вкуснее не бывает
Skoda бросила вызов элите: как народная марка случайно создала машину для министров
Последний оплот ВСУ пал: Россия полностью освободила ЛНР
Кажется, всё правильно, но сна нет: 7 неожиданных причин, почему вы не высыпаетесь
Альткоины могут пережить биткоин? Прогнозы на вторую половину 2025 года
Научное открытие века: Что скрывает таинственный динозавр
Никакой магии — просто перчатки: движение, которое меняет давление и жизнь
Победить пятна на стекле душевой: как избавиться от разводов и налета раз и навсегда
Опасная еда с человеческого стола: под запретом для животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.