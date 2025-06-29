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Миф о страхе воды у кошек разрушен: вот как обстоят дела на самом деле

3:11
Зоосфера

Принято считать, что кошки на дух не переносят воду. Но стоит увидеть, как турецкий ван ныряет в пруд, а мейн-кун радостно играется в ванне, и стереотип рушится. Дело вовсе не в генетической "фобии" — а в эволюции, биологии и наших собственных заблуждениях.

Кошка пьет из питьевого фонтанчика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка пьет из питьевого фонтанчика

Откуда взялся страх воды

Предки домашних кошек жили в засушливых местах — пустынях, степях, саваннах. У них просто не было поводов контактировать с водоёмами, учиться плавать или прятаться от врагов в воде, как это делали, например, собаки.

Шерсть кошки устроена иначе: она быстро пропитывается влагой, становится тяжёлой, слипается и теряет термоизоляцию. Для животного, которое выживает за счёт ловкости и быстроты реакции, это серьёзная проблема. Намокшая кошка теряет мобильность, замерзает и чувствует себя беззащитной.

Тепло ли тебе, кошка?

Даже тёплая для нас ванна кошке может казаться ледяной. Это связано с температурой её тела — 38-39 °C. Вода ниже этой отметки воспринимается как дискомфорт. А теперь представьте, что вас заставили нырнуть в прохладную воду — да ещё и без предупреждения.

Добавим сюда внезапный шум, отсутствие контроля и… полное недоумение. Неудивительно, что многие кошки в ужасе вырываются и прячутся от купания.

Вода — это не враг, если её не навязывать

Тем не менее, многие кошки искренне интересуются водой. Они подолгу смотрят на капающий кран, ловят лапой струю, садятся в мокрые ванны или даже пьют прямо из-под крана, игнорируя свою чистую миску. Почему?

Всё просто: в природе стоячая вода — это потенциальный источник заразы, а текущая — безопасна. Это врождённый инстинкт, не каприз. А ещё - вода становится интересной, когда не сопровождается принуждением.

Питомец спокойно изучает её, если может сам выбрать дистанцию. Именно поэтому совет по приучению к купанию всегда начинается с игры: небольшой тазик с водой и плавающими игрушками. Если дать кошке свободу выбора, она может удивить.

Запахи важнее пены

Наша ошибка — использовать ароматизированные шампуни и мыло. Для человека запах — просто приятный бонус. Для кошки — это её идентичность. После купания её собственный запах исчезает, и она чувствует тревогу. Начинается длительное вылизывание — попытка вернуть "себя" обратно.

Вода как часть среды, а не враг

Есть кошки, которые с детства растут рядом с водой: в доме с аквариумом, фонтаном, проточной системой поилки. Такие питомцы куда спокойнее воспринимают влагу и даже могут прийти посмотреть, как вы моетесь. А иногда — решиться нырнуть вслед. Так что не стоит бояться или навязывать. Главное — понимать кошку. И помнить: страх воды — это не аксиома, а результат неправильного опыта.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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