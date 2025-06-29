Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Пёс крутится, копает и наклоняет голову — и всё это не просто так
Косметика, которая работает и не разоряет: пять бюджетных брендов, достойных вашего внимания
Лучшее противоядие: Маргарита Симоньян поделилась своим способом борьбы с хейтом
Сытный, хрустящий, с дымком — салат из картофеля и бекона стал королём наших летних ужинов
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дыхание вместо кофе: техника, которая бодрит за 90 секунд
Когда слово залипает в голове, как реклама: шутка или это серьезный сигнал от мозга
Как цвет листвы огурцов расскажет о дефиците питательных веществ

Одна ошибка — и щенок начнёт справлять нужду в каждом углу

3:12
Зоосфера

Маленький комочек шерсти принес в дом не только умиление, но и лужи в самых неожиданных местах. Знакомо? Тогда вы — счастливый владелец щенка, и перед вами первый настоящий вызов. К счастью, у этой проблемы есть решение. Главное — запастись терпением, действовать последовательно и не срываться на эмоции.

Английский бульдог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Английский бульдог

Первые дни: не упустить момент

Щенок — как ребёнок: не понимает, что делать, но уже активно изучает мир. Ваша задача — помочь ему установить правильные ассоциации. Внимательно наблюдайте за поведением после еды, сна и активных игр. Именно в эти моменты питомец чаще всего "готовится" к делам — крутится, вынюхивает пол, присаживается.

Не упустите секунду: аккуратно перенесите малыша на пелёнку или в лоток. Подождите, не отвлекаясь, и обязательно похвалите за успех — с добрым голосом, лёгкими поглаживаниями и вкусняшкой. Регулярность таких ритуалов формирует устойчивую привычку.

Пеленка или лоток? Главное — чистота

Пеленки — удобный первый этап, но они не вечны. Если питомец вдруг начал их игнорировать, скорее всего, дело в запахе. Щенки не любят делать "дела" в грязных местах, особенно если там осталась моча, остатки еды или запах моющего средства. Своевременная замена и аккуратная стирка (только без агрессивной химии) — обязательны.

Альтернатива — лоток с искусственной травкой. Такой вариант ближе к естественным условиям, и многие щенки переходят на него с удовольствием.

Ошибки, которые всё портят

Кричать, шлёпать, тыкать мордой в лужу — худшее, что можно придумать. Щенок не поймёт, что сделал не так, но испугается и начнёт прятаться. Вместо воспитания получится недоверие, и переучивать станет ещё сложнее.

Неправильные действия — частая причина затянувшегося процесса. Например, если вы покрыли пелёнками пол целиком, собака может решить, что туалет — это "везде". Также мешает несвоевременное приучение (например, в первые дни, когда щенок ещё стрессует от переезда), слишком маленькие пелёнки или хаотичные действия хозяев.

Правильнее убрать все лишние коврики, ограничить пространство до одного-двух мест с пелёнкой и проводить тренировки по чёткой схеме: "поиграл — вывел", "поел — вывел", "проснулся — вывел".

Когда стоит обращаться к специалисту

Если спустя две недели регулярных попыток нет заметного прогресса, возможно, дело не в методике, а в скрытых нюансах поведения. Иногда достаточно одного визита к грамотному кинологу, чтобы понять, где вы допустили ошибку — и всё быстро наладится.

Туалетный этикет для щенка — это не только про комфорт в квартире, но и про доверие, которое вы строите с самого начала. Терпение, последовательность, доброжелательность и немного знаний помогут пережить этот этап без лишнего стресса — и для вас, и для вашего хвостатого друга.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Сытный, хрустящий, с дымком — салат из картофеля и бекона стал королём наших летних ужинов
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дыхание вместо кофе: техника, которая бодрит за 90 секунд
Когда слово залипает в голове, как реклама: шутка или это серьезный сигнал от мозга
Как цвет листвы огурцов расскажет о дефиците питательных веществ
Стрижка бабочка: трансформируйте свой образ без жертв для длины волос и сложной укладки
Неожиданный сюрприз на посадочном: эти четыре буквы могут задержать вас в аэропорту
Пёс игнорирует вас на прогулке: эти 5 команд всё меняют
Шутка про оружие — и тебя раздевают до трусов: где заканчивается досмотр машины и начинается личный
Перепела вместо курицы — меньше жира, больше пользы: мясо для тех, кто заботится о себе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.