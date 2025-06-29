Одна ошибка — и щенок начнёт справлять нужду в каждом углу

3:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленький комочек шерсти принес в дом не только умиление, но и лужи в самых неожиданных местах. Знакомо? Тогда вы — счастливый владелец щенка, и перед вами первый настоящий вызов. К счастью, у этой проблемы есть решение. Главное — запастись терпением, действовать последовательно и не срываться на эмоции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Английский бульдог

Первые дни: не упустить момент

Щенок — как ребёнок: не понимает, что делать, но уже активно изучает мир. Ваша задача — помочь ему установить правильные ассоциации. Внимательно наблюдайте за поведением после еды, сна и активных игр. Именно в эти моменты питомец чаще всего "готовится" к делам — крутится, вынюхивает пол, присаживается.

Не упустите секунду: аккуратно перенесите малыша на пелёнку или в лоток. Подождите, не отвлекаясь, и обязательно похвалите за успех — с добрым голосом, лёгкими поглаживаниями и вкусняшкой. Регулярность таких ритуалов формирует устойчивую привычку.

Пеленка или лоток? Главное — чистота

Пеленки — удобный первый этап, но они не вечны. Если питомец вдруг начал их игнорировать, скорее всего, дело в запахе. Щенки не любят делать "дела" в грязных местах, особенно если там осталась моча, остатки еды или запах моющего средства. Своевременная замена и аккуратная стирка (только без агрессивной химии) — обязательны.

Альтернатива — лоток с искусственной травкой. Такой вариант ближе к естественным условиям, и многие щенки переходят на него с удовольствием.

Ошибки, которые всё портят

Кричать, шлёпать, тыкать мордой в лужу — худшее, что можно придумать. Щенок не поймёт, что сделал не так, но испугается и начнёт прятаться. Вместо воспитания получится недоверие, и переучивать станет ещё сложнее.

Неправильные действия — частая причина затянувшегося процесса. Например, если вы покрыли пелёнками пол целиком, собака может решить, что туалет — это "везде". Также мешает несвоевременное приучение (например, в первые дни, когда щенок ещё стрессует от переезда), слишком маленькие пелёнки или хаотичные действия хозяев.

Правильнее убрать все лишние коврики, ограничить пространство до одного-двух мест с пелёнкой и проводить тренировки по чёткой схеме: "поиграл — вывел", "поел — вывел", "проснулся — вывел".

Когда стоит обращаться к специалисту

Если спустя две недели регулярных попыток нет заметного прогресса, возможно, дело не в методике, а в скрытых нюансах поведения. Иногда достаточно одного визита к грамотному кинологу, чтобы понять, где вы допустили ошибку — и всё быстро наладится.

Туалетный этикет для щенка — это не только про комфорт в квартире, но и про доверие, которое вы строите с самого начала. Терпение, последовательность, доброжелательность и немного знаний помогут пережить этот этап без лишнего стресса — и для вас, и для вашего хвостатого друга.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

