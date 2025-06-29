Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ошибка — и щенок начнёт справлять нужду в каждом углу
Лучшее противоядие: Маргарита Симоньян поделилась своим способом борьбы с хейтом
Сытный, хрустящий, с дымком — салат из картофеля и бекона стал королём наших летних ужинов
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дыхание вместо кофе: техника, которая бодрит за 90 секунд
Когда слово залипает в голове, как реклама: шутка или это серьезный сигнал от мозга
Как цвет листвы огурцов расскажет о дефиците питательных веществ
Стрижка бабочка: трансформируйте свой образ без жертв для длины волос и сложной укладки
Неожиданный сюрприз на посадочном: эти четыре буквы могут задержать вас в аэропорту

Корм, который вы считаете полезным, может медленно убивать питомца

2:31
Зоосфера

Многие уверены, что корм с пометкой "премиум" — это гарантия качества. Красивая упаковка, крупный шрифт, довольная мордочка — и вот уже рука тянется к полке в магазине. Но не спешите. За громкими словами нередко скрываются дешёвые ингредиенты, вредные добавки и пустые обещания.

Собака в пакете корма
Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в пакете корма

Злаки, аллергия и обман на этикетке

Собаки — не куры, им не нужен пшеничный белок. Тем не менее в кормах часто встречаются кукуруза, пшеница и соя. Они используются как дешёвый наполнитель и могут вызывать аллергию, кожные проблемы и нарушения пищеварения.

У кошек — своя беда. Им тяжело переваривать субпродукты низкого качества, особенно если речь идёт о коже, сухожилиях или костной муке. А ведь именно это чаще всего и скрывается за формулировкой "мясные компоненты".

Вкусняшки с подвохом: как нас подсаживают

Лакомства для животных — отдельная тема. Многие из них содержат ароматизаторы, сахар, усилители вкуса. Это работает так же, как и с людьми: питомец просит ещё и ещё, а вы покупаете снова. Но последствия — те же: ожирение, диабет, болезни печени.

А "натуральные угощения" со стола и вовсе могут стать смертельно опасными. Шоколад, виноград, изюм, лук, чеснок — всё это токсично для собак и кошек. Даже обычное молоко, которое принято давать котятам, вызывает расстройство желудка у взрослых животных.

Корм премиум-класса? А где он произведён?

Ещё одна ловушка — бренды. Не все знают, что некоторые корма, продающиеся как "дорогие и элитные", производятся на тех же линиях, что и самые дешёвые. Разница — в рекламе и упаковке, а не в качестве ингредиентов.

Как защитить питомца

Читайте состав. Чем короче список и понятнее ингредиенты — тем лучше. Избегайте добавок с маркировкой "Е", сахара, соли, глютена. Не ведитесь на лозунги типа "с курицей" — иногда это всего пара процентов от общего объёма. Доверяйте не рекламе, а опыту, ветеринарам и независимым рейтингам.

Ваш питомец заслуживает не бренд, а честный, сбалансированный рацион. Забота — это не красивая миска, а понимание, что вы кладёте в неё каждый день.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Последние материалы
Сытный, хрустящий, с дымком — салат из картофеля и бекона стал королём наших летних ужинов
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дыхание вместо кофе: техника, которая бодрит за 90 секунд
Когда слово залипает в голове, как реклама: шутка или это серьезный сигнал от мозга
Как цвет листвы огурцов расскажет о дефиците питательных веществ
Стрижка бабочка: трансформируйте свой образ без жертв для длины волос и сложной укладки
Неожиданный сюрприз на посадочном: эти четыре буквы могут задержать вас в аэропорту
Пёс игнорирует вас на прогулке: эти 5 команд всё меняют
Шутка про оружие — и тебя раздевают до трусов: где заканчивается досмотр машины и начинается личный
Перепела вместо курицы — меньше жира, больше пользы: мясо для тех, кто заботится о себе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.