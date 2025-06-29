Корм, который вы считаете полезным, может медленно убивать питомца

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие уверены, что корм с пометкой "премиум" — это гарантия качества. Красивая упаковка, крупный шрифт, довольная мордочка — и вот уже рука тянется к полке в магазине. Но не спешите. За громкими словами нередко скрываются дешёвые ингредиенты, вредные добавки и пустые обещания.

Фото: Wikipedia by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в пакете корма

Злаки, аллергия и обман на этикетке

Собаки — не куры, им не нужен пшеничный белок. Тем не менее в кормах часто встречаются кукуруза, пшеница и соя. Они используются как дешёвый наполнитель и могут вызывать аллергию, кожные проблемы и нарушения пищеварения.

У кошек — своя беда. Им тяжело переваривать субпродукты низкого качества, особенно если речь идёт о коже, сухожилиях или костной муке. А ведь именно это чаще всего и скрывается за формулировкой "мясные компоненты".

Вкусняшки с подвохом: как нас подсаживают

Лакомства для животных — отдельная тема. Многие из них содержат ароматизаторы, сахар, усилители вкуса. Это работает так же, как и с людьми: питомец просит ещё и ещё, а вы покупаете снова. Но последствия — те же: ожирение, диабет, болезни печени.

А "натуральные угощения" со стола и вовсе могут стать смертельно опасными. Шоколад, виноград, изюм, лук, чеснок — всё это токсично для собак и кошек. Даже обычное молоко, которое принято давать котятам, вызывает расстройство желудка у взрослых животных.

Корм премиум-класса? А где он произведён?

Ещё одна ловушка — бренды. Не все знают, что некоторые корма, продающиеся как "дорогие и элитные", производятся на тех же линиях, что и самые дешёвые. Разница — в рекламе и упаковке, а не в качестве ингредиентов.

Как защитить питомца

Читайте состав. Чем короче список и понятнее ингредиенты — тем лучше. Избегайте добавок с маркировкой "Е", сахара, соли, глютена. Не ведитесь на лозунги типа "с курицей" — иногда это всего пара процентов от общего объёма. Доверяйте не рекламе, а опыту, ветеринарам и независимым рейтингам.

Ваш питомец заслуживает не бренд, а честный, сбалансированный рацион. Забота — это не красивая миска, а понимание, что вы кладёте в неё каждый день.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

