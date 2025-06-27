Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку

7:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Картина, которую рисует наше воображение: купальщик случайно порезал ногу, капля крови растворилась в морской воде, и где-то за много миль её тут же почувствовала акула, стремительно двигаясь в сторону потенциальной жертвы. Этот образ прочно укоренился благодаря фильмам, страшным историям и документалистике. Но действительно ли акулы способны обнаружить кровь на таких огромных расстояниях? Ответ на этот вопрос оказался гораздо сложнее, чем может показаться.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Реагируют ли акулы на кровь

Ответ однозначный — да, акулы чувствительны к запаху крови. Однако восприятие этого запаха не является для них автоматическим сигналом к атаке. Кровь — это не сама цель, а всего лишь один из индикаторов потенциальной добычи.

Акулы — оппортунистические хищники. Они питаются тем, что легче всего доступно в данный момент: от рыбы и моллюсков до падали и морских млекопитающих. Для некоторых видов, таких как белая или тигровая акула, кровь сигнализирует о присутствии раненого или ослабленного животного, которое легче поймать и съесть.

Важно понять: акул привлекает не сама кровь, а то, что она символизирует — наличие доступной добычи. Поэтому их реакция на кровь — часть более сложного охотничьего поведения.

Как акулы чувствуют запах крови

Акулий нос — не для дыхания, а исключительно для обоняния. Каждая пара ноздрей расположена на морде и ведёт в специальную полость, покрытую чувствительными обонятельными пластинами. Потоки воды проходят через эти полости, и обонятельные рецепторы улавливают молекулы, растворённые в воде — в том числе компоненты крови.

Кроме обоняния, акулы обладают ещё двумя мощными сенсорными системами:

Боковая линия — воспринимает малейшие колебания воды и вибрации.

Ампулы Лоренцини — специальные электрорецепторы, способные обнаруживать слабейшие электрические поля, исходящие от мышечных сокращений или сердцебиения добычи.

Таким образом, кровь может стать первым сигналом внимания, но акула уточняет местоположение жертвы с помощью целого комплекса сенсоров.

Правда ли, что акулы чуют кровь за много миль

Вот здесь начинается расхождение между популярными мифами и научными фактами. Идея о том, что акула может обнаружить каплю крови за несколько километров — красивая, но сильно преувеличенная.

Да, лабораторные эксперименты доказали, что акулы способны улавливать чрезвычайно низкие концентрации запаха — до одной части на 10 миллиардов. Это эквивалентно одной капле крови в олимпийском бассейне.

Однако в реальной морской среде ситуация куда сложнее. Распространение молекул в воде зависит от множества факторов:

силы и направления течений;

волнения на поверхности;

температуры воды;

солёности;

плотности и мутности воды.

Даже при чрезвычайно чувствительном обонянии акула способна уловить запах только в том случае, если она находится по течению от источника запаха. Если поток воды идёт в другую сторону, шанс обнаружить запах стремится к нулю.

Какое расстояние реально

При идеальных условиях акулы способны уловить запах крови на расстоянии 300-500 метров. В редких случаях, при очень благоприятных гидрологических условиях, это расстояние может увеличиться до 1 километра. Но говорить о десятках километров — полнейший миф, не подтверждённый никакими научными данными.

Таким образом, да, акулы являются мастерами обоняния среди морских обитателей, но физика распространения молекул в водной среде накладывает жёсткие ограничения на дальность их сенсорных возможностей.

А если кровь действительно в воде — опасно ли это

Важно помнить: нападения акул на людей чрезвычайно редки. В год по всему миру фиксируется в среднем около 100 неспровоцированных нападений, из которых примерно 10 заканчиваются летально. С учётом миллиардов людей, ежегодно отдыхающих в морях и океанах, риск крайне низок.

Отдельно стоит развенчать один из самых популярных страхов — о том, что менструальная кровь привлекает акул. Научные исследования показали, что акулы не демонстрируют повышенного интереса к менструальной крови. Во-первых, она отличается по составу от крови травм. Во-вторых, объём выделяемой жидкости настолько мал и быстро растворяется, что просто не воспринимается акулами как источник пищи.

Более того, женщины-дайверы и морские биологи специально проводили полевые эксперименты, погружаясь во время менструации в районы обитания акул. Никакой агрессивной реакции зафиксировано не было.

Что действительно может привлечь акулу — это значительное, активное кровотечение, например, при большой ране. Но даже тогда это не гарантирует нападение, а только повышает вероятность привлечения внимания.

Как появился миф о "кровавых милях"

Виной — массовая культура. Самый известный вклад внёс фильм "Челюсти" (1975) режиссёра Стивена Спилберга, который надолго закрепил образ акулы как безжалостного охотника, способного учуять малейшую каплю крови за километры.

Этот стереотип активно подпитывали сенсационные новости, передачи и даже туристические байки. В результате акулы в общественном сознании превратились в машину для убийств, тогда как реальность гораздо сложнее и интереснее.

Чем на самом деле стоит восхищаться

Акулы — не бездушные хищники, а ключевые участники морских экосистем. Их высокая чувствительность к химическим и электрическим сигналам — продукт миллионов лет эволюции, позволивший им занять важное место в пищевых цепях.

Сегодня акулы находятся под угрозой исчезновения из-за:

промышленного перелова,

прилова (случайного попадания в сети),

разрушения природных мест обитания,

загрязнения океанов.

Ирония в том, что именно человек, считающий акул опасным хищником, стал для них главной угрозой.

Акулы действительно обладают феноменально тонким обонянием, способным обнаружить след крови в воде на расстоянии сотен метров, а иногда — до километра. Однако миф о том, что акула может учуять каплю крови за много миль, — не более чем выдумка кино и слухов.

Реальность куда интереснее: эти удивительные животные не охотятся слепо на всё, что пахнет кровью, а используют сложный комплекс сенсоров, чтобы эффективно выживать в океанском мире. Понимание этого разрушает мифы и позволяет относиться к акулам не как к чудовищам, а как к важнейшему элементу жизни морей и океанов.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

