Так спят почти все кошки: оказалось, это помогает им выживать тысячи лет

6:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любой владелец кошки хотя бы раз наблюдал, как его пушистый питомец уютно свернулся калачиком и погрузился в сон. Мягко подогнутые лапы, аккуратно сложенный хвост, закрытые глаза — в этом ритуале есть нечто почти медитативное. Однако оказалось, что привычка кошек спать в определённой позе — не просто каприз или удобство, а результат миллионов лет эволюции и сложной работы мозга.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящая кошка

Почему именно левый бок

Новое международное исследование обнаружило удивительную закономерность: большинство кошек предпочитают спать на левом боку. Учёные проанализировали 408 случайных видеозаписей спящих кошек на YouTube, исключив видео с зеркальным отображением и плохим качеством, и получили однозначные результаты:

65% кошек ложатся на левый бок

35% — на правый

Этот результат оказался статистически значимым и, по мнению исследователей, не случаен.

Как связан сон с работой мозга

Секрет кроется в особенностях функционирования мозга кошек — а точнее, в его асимметрии. У всех млекопитающих, включая людей, правое и левое полушария выполняют разные задачи. В случае кошек правое полушарие контролирует:

пространственное восприятие,

быстрые защитные реакции,

реакции на страх и внезапные угрозы.

Когда кошка спит на левом боку, её левое поле зрения остаётся готовым к восприятию сигналов опасности. Левое поле зрения напрямую связано с правым полушарием мозга — именно оно отвечает за молниеносную обработку тревожных сигналов.

Эволюционное преимущество

Такое поведение — не случайность. Исследователи считают, что сон на левом боку — одна из адаптивных стратегий выживания. Особенно для диких кошачьих, которые часто спят на возвышениях: камнях, деревьях, крышах. Такая поза позволяет быстрее заметить угрозу, которая может появиться снизу или сбоку.

Также важно учитывать, что правая миндалевидная железа — ключевой центр обработки страха — находится в правом полушарии мозга. Это ещё один аргумент в пользу того, что левая сторона тела остаётся "активной" даже во сне.

Насколько надёжно это открытие

Авторы исследования использовали строгий научный подход. В анализ включались только те видео, где кошка непрерывно лежала на боку не менее 10 секунд. Данные оказались статистически значимыми: вероятность случайного распределения предпочтения практически равна нулю (χ² = 37,7, df = 1, p < 0,001).

Виноваты лапы? Нет

Можно предположить, что предпочтение определённого бока связано с тем, какая лапа у кошки "ведущая" — подобно тому, как у людей есть правши и левши. Однако исследования показали: среди кошек примерно равное количество леволапых и праволапых. Это значит, что лапастость не объясняет предпочтение сна на левом боку.

А может, это связано с физиологией

Исследователи проверили и этот вариант. Например, у беременных коров чаще наблюдается сон на левом боку — он облегчает работу пищеварительной системы. Но у кошек такой физиологической зависимости не обнаружено.

Также не было найдено связи с полом, возрастом или состоянием здоровья животных. Хотя исследователи признают, что для окончательных выводов потребуется больше данных, тренд остаётся крайне устойчивым.

Как это связано с латерализацией мозга

Это открытие подтверждает давно известный феномен латерализации мозга — специализации разных полушарий. У птиц, приматов, собак и даже рыб наблюдается асимметрия в восприятии мира и реакции на угрозы. Теперь стало ясно, что и кошки не являются исключением.

Правое полушарие активно обрабатывает информацию, связанную с:

обнаружением хищников,

внезапными движениями,

оценкой опасных ситуаций.

Сон на левом боку позволяет этому полушарию оставаться максимально "на чеку", даже когда кошка отдыхает.

Что это значит для владельцев кошек

Это знание даёт интересный взгляд на привычки домашних питомцев. Если ваша кошка чаще засыпает на левом боку, это не просто милое совпадение. Это — древний инстинкт, связанный с выживанием и эволюцией вида.

Кроме того, учёные полагают, что наблюдение за такими мелкими привычками может дать информацию о состоянии когнитивного здоровья животного. Например, нарушение этих паттернов в старшем возрасте может быть индикатором нейродегенеративных процессов, подобных деменции у людей.

Какие ещё факторы влияют на сон кошек

Исследования показывают, что положение тела во сне у кошек зависит и от других факторов:

температуры окружающей среды,

уровня стресса,

безопасности локации,

состояния здоровья.

Однако асимметрия, связанная с работой полушарий, остаётся одним из самых устойчивых поведенческих паттернов.

Кто провёл исследование

Работа выполнена под руководством международной группы учёных из Университета Бари Альдо Моро (Италия), Рурского университета Бохума (Германия) и Медицинской школы Гамбурга, а также при участии нескольких независимых исследователей. Исследование добавило важный вклад в понимание нейробиологии поведения животных.

Оказывается, привычка кошек спать на левом боку — не просто причуда, а следствие эволюционных механизмов, связанных с выживанием. Этот древний инстинкт демонстрирует, насколько тесно поведение животных связано с работой мозга. Наблюдая за тем, как спит ваша кошка, вы, по сути, заглядываете в её эволюционное прошлое.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.

