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Мурлыканье кошки: сигнал любви или тревожный симптом

2:15
Зоосфера

Вы слышите мягкое мурлыканье и думаете: "Она довольна". Но всё может быть иначе. Кошачье урчание — не всегда знак счастья, а порой даже сигнал бедствия. Это может быть способом саморегуляции, просьбой, а иногда — приёмом для выживания.

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Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Когда мурлыканье — не радость

Если кошка мурлычет на приёме у ветеринара или во время болезни, это вовсе не признак удовольствия. Так животное пытается справиться со стрессом: урчание действует успокаивающе не только на хозяина, но и на саму кошку. Это своего рода "внутренняя колыбельная", запускающая в организме процессы восстановления.

Инстинкты сильнее чувств

Иногда мурлыканье воспринимается как благодарность за миску корма. Но часто это всего лишь рефлекс: в природе котята мурлычут, чтобы привлечь внимание матери. Взрослые кошки сохраняют этот навык и успешно используют его, выпрашивая еду или ласку.

Если питомец включает "мотор", едва вы дотянулись до холодильника, это не проявление привязанности, а стратегия — способ добиться нужного результата.

Урчание как лекарство

Низкочастотные вибрации, которые создаёт кошка при мурлыканье, действительно помогают восстанавливаться. Они ускоряют регенерацию тканей, уменьшают отёки, улучшают кровообращение. Поэтому животное может урчать даже в состоянии боли — не от счастья, а ради собственного исцеления.

Как понять, что не так

Разобраться, что именно означает мурлыканье, помогает язык тела. Расслабленные усы, полуприкрытые глаза, мягкое покачивание хвоста — всё это говорит о комфорте. А вот если кошка напряжена, прижала уши и смотрит в пустоту — это уже повод насторожиться.

Обратите внимание: если мурчание стало более частым, а питомец отказывается от еды, прячется или ведёт себя необычно — это повод для визита к ветеринару. Урчание может быть просьбой о помощи.

Иногда достаточно просто остановиться: если кошка продолжает урчать, тянется к вам лапкой или ищет ваше внимание — ей что-то нужно. Может быть, вода, еда или просто покой.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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