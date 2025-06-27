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То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах

5:43
Зоосфера

Иногда природа преподносит такие сюрпризы, которые не придумал бы ни один сценарист. Так произошло во время одного из самых престижных рыболовных турниров у берегов Луизианы. Обычный на первый взгляд улов превратился в сенсационное научное открытие, не имеющее аналогов в истории.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Борьба за рекордный улов

Когда команда рыболовов вышла в Мексиканский залив, их целью была не просто победа, а захватывающий спортивный процесс, ради которого сюда съезжаются участники со всего мира. Однако никто из них не мог предположить, что им предстоит не только заработать внушительный приз, но и войти в историю морской биологии.

Главным героем этой истории стал огромный синий марлин — рыба, которая считается одним из самых быстрых и сильных хищников океана. С ним боролся капитан и владелец лодки Марк Паджетт, которому понадобилось более двух часов, чтобы победить этого морского гиганта.

"Этот марлин сражался как дьявол. Я и представить не мог, что поймаю не просто рыбу, а часть научного исследования", — вспоминает Паджетт.

Когда наука оказывается внутри природы

После окончания турнира, согласно правилам, рыбу взвесили (180 кг) и измерили (почти 3 метра). Затем её передали специалистам Фонда Billfish Foundation для анализа. При вскрытии содержимого желудка исследователи сделали открытие, от которого буквально захватило дух: внутри марлина находился… желтопёрый тунец, частично переваренный, но с чётко сохранившейся меткой на теле.

Именно этот тунец всего месяц назад был пойман, помечен и отпущен учёными из Центра исследований рыболовных ресурсов при Университете Южного Миссисипи. Это часть международной программы отслеживания миграции тунцов.

Учёные следили за его перемещениями, собирая данные о маршрутах, глубинах и температурных предпочтениях. Однако дальнейшая судьба этого тунца оказалась неожиданной — он стал обедом для марлина, а вместе с ним и участником уникального эксперимента, который никто не планировал.

Почему это случай уникален

"Это первый в истории зафиксированный случай, когда данные с помеченной рыбы поступили после того, как она была съедена", — объясняет морской биолог Дайан Гибсон, работающая с проектом Outdoorlife.

Обычно такие исследования занимают годы. Учёные должны ждать, пока метка либо сама всплывёт, либо рыба будет снова поймана. В некоторых случаях метки вообще теряются, и данные уходят безвозвратно.

Здесь же данные вернулись неожиданно быстро — не благодаря технологии, а из-за природного хищника. Это дало уникальную возможность получить информацию сразу о двух участниках пищевой цепи: и о тунце, и о марлине.

Как работают метки на рыбах

Современные биологи используют специальные электронные метки, которые фиксируют множество параметров:

  • глубину погружения,

  • температуру воды,

  • скорость перемещения,

  • маршрут миграции.

Некоторые метки передают данные в реальном времени через спутник, но большинство — архивные. Они хранят информацию до тех пор, пока метка не будет физически извлечена. Именно такую метку и нашли внутри желудка марлина.

Что дала эта находка науке

Это случай позволил учёным подтвердить несколько гипотез:

  1. Миграционные пути тунцов и марлинов пересекаются чаще, чем считалось ранее.

  2. Марлины активно охотятся на молодняк тунца, что важно для оценки баланса в морских экосистемах.

  3. Биологам удалось получить уникальные данные не только о тунце, но и о поведении марлина. Ведь если известен маршрут тунца, можно понять, где охотился и сам марлин.

Почему такие случаи важны

Морская экология остаётся одной из самых сложных для изучения областей. Океан огромен, а маршруты рыб протяжённостью в тысячи километров практически невозможно отслеживать вручную. Каждая потерянная метка — это утраченные месяцы, а то и годы данных.

Этот случай показывает, как хаос природы иногда становится союзником науки. Внутри желудка хищника сохранилась не просто рыба — вместе с ней сохранилась ценная информация о её жизни и передвижениях.

Как учёные будут использовать эти данные

Сейчас исследователи анализируют не только маршрут тунца, но и пытаются моделировать поведение марлинов:

  • где они охотятся,

  • какие глубины предпочитают,

  • как зависят от популяций других видов.

Эти данные помогут не только понять поведение хищников, но и скорректировать рыболовные квоты, чтобы сохранить баланс в экосистеме.

Когда случайность меняет науку

По словам исследователей, этот случай — яркий пример того, насколько важна поддержка программ по отслеживанию и маркировке морских обитателей. Он показывает, что каждый элемент океанской жизни связан с другими, а иногда цепочка событий становится абсолютно непредсказуемой.

Природа умеет удивлять. Рыба, проглоченная другой рыбой, превратилась в уникальный источник данных для науки. Это открытие навсегда изменит подход к изучению океанских экосистем и пищевых цепей. Возможно, подобный случай больше никогда не повторится — но он уже вошёл в учебники биологии.

Уточнения

Атлантический голубой марли́н или синий марли́н (лат. Makaira nigricans), — вид лучепёрых рыб из семейства марлиновых (Istiophoridae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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