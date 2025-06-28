Безобидная игра закончилась в клинике: что проглатывают кошки и собаки

Игрушки кажутся самым безобидным способом занять животное. Мячики, канаты, шуршащие шарики — всё это развлекает и даёт выход энергии. Но именно в повседневных предметах нередко скрываются риски, о которых знают лишь ветеринары.
Кошки особенно подвержены риску, связанному с длинными и мягкими предметами: нитки, ленточки, тесьма. При проглатывании они легко застревают между зубами или в желудке, вызывая прободение кишечника. Такие случаи требуют срочной операции, и чем дольше медлить, тем выше риск летального исхода.
Собаки — фанаты жевания. Но пластик, не рассчитанный на давление их челюстей, трескается, образуя острые края. Один неудачный укус — и ранение десны, глотки или пищевода становится реальностью.
Нередко владельцы выбирают дешёвые игрушки с маркетплейсов, не вникая в состав. Между тем дешёвый пластик часто содержит свинец, формальдегид и фталаты. Все эти вещества опасны: они накапливаются в организме, нарушают обмен веществ и могут вызывать неврологические симптомы.
Резкий запах пластика, липкость поверхности, дешёвая краска — признаки, что от такой игрушки лучше отказаться. Особенно если питомец проводит с ней много времени и активно её грызёт.
Игрушка должна быть:
Игрушки для детей — не альтернатива: в них допустимы краски и компоненты, безопасные лишь при случайном облизывании, но не при интенсивном жевании.
Даже качественная игрушка со временем изнашивается. Трещины, порезы, потеря формы — сигнал к утилизации. Заменяйте игрушки каждые 2-3 месяца или раньше, если они начали портиться.
Меняйте игрушки — так питомец не будет пытаться искать "развлечения" в носках, шнурках или мусоре. Иногда жевание тапок — не протест, а просто скука или нехватка стимуляции.
Симптомы попадания инородного тела:
Не ждите — в таких ситуациях счёт идёт на часы. Только рентген и ветеринарная помощь помогут точно определить причину и спасти животное.
Невозможно убрать из жизни питомца всё потенциально опасное, но можно минимизировать риски. Наблюдайте, интересуйтесь составами, не покупайте всё подряд и регулярно проверяйте игрушки. Тогда весёлые игры не закончатся в ветеринарной клинике.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.