Безобидная игра закончилась в клинике: что проглатывают кошки и собаки

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Игрушки кажутся самым безобидным способом занять животное. Мячики, канаты, шуршащие шарики — всё это развлекает и даёт выход энергии. Но именно в повседневных предметах нередко скрываются риски, о которых знают лишь ветеринары.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Невидимые ловушки в привычных забавах

Кошки особенно подвержены риску, связанному с длинными и мягкими предметами: нитки, ленточки, тесьма. При проглатывании они легко застревают между зубами или в желудке, вызывая прободение кишечника. Такие случаи требуют срочной операции, и чем дольше медлить, тем выше риск летального исхода.

Собаки — фанаты жевания. Но пластик, не рассчитанный на давление их челюстей, трескается, образуя острые края. Один неудачный укус — и ранение десны, глотки или пищевода становится реальностью.

Токсичная угроза, которая не пахнет доверием

Нередко владельцы выбирают дешёвые игрушки с маркетплейсов, не вникая в состав. Между тем дешёвый пластик часто содержит свинец, формальдегид и фталаты. Все эти вещества опасны: они накапливаются в организме, нарушают обмен веществ и могут вызывать неврологические симптомы.

Резкий запах пластика, липкость поверхности, дешёвая краска — признаки, что от такой игрушки лучше отказаться. Особенно если питомец проводит с ней много времени и активно её грызёт.

Как выбрать действительно безопасную игрушку

Игрушка должна быть:

без мелких, отрывающихся деталей

соответствующего размера — чтобы питомец не мог проглотить её целиком

изготовлена из прочных, однородных материалов (плотная резина, каучук, хлопок)

сертифицирована (обращайте внимание на наличие маркировки качества)

Игрушки для детей — не альтернатива: в них допустимы краски и компоненты, безопасные лишь при случайном облизывании, но не при интенсивном жевании.

Проверяйте и чередуйте

Даже качественная игрушка со временем изнашивается. Трещины, порезы, потеря формы — сигнал к утилизации. Заменяйте игрушки каждые 2-3 месяца или раньше, если они начали портиться.

Меняйте игрушки — так питомец не будет пытаться искать "развлечения" в носках, шнурках или мусоре. Иногда жевание тапок — не протест, а просто скука или нехватка стимуляции.

Если беда уже случилась

Симптомы попадания инородного тела:

внезапная вялость

отказ от еды

рвота или позывы без результата

напряжённый живот, болезненная реакция на прикосновение

кровь в кале

Не ждите — в таких ситуациях счёт идёт на часы. Только рентген и ветеринарная помощь помогут точно определить причину и спасти животное.

Безопасность — это внимание, а не запреты

Невозможно убрать из жизни питомца всё потенциально опасное, но можно минимизировать риски. Наблюдайте, интересуйтесь составами, не покупайте всё подряд и регулярно проверяйте игрушки. Тогда весёлые игры не закончатся в ветеринарной клинике.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

