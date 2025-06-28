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Простой способ продлить жизнь любимцу — мойте посуду правильно

1:29
Зоосфера

Вы можете покупать самый качественный корм и тщательно следить за рационом, но всё это теряет смысл, если миска — рассадник бактерий. Грязная посуда — частая причина проблем с ЖКТ, аллергий и даже отказа от еды у кошек и собак.

Кошка и собака едят из разных мисок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака едят из разных мисок

Сухой корм-не значит чистая миска

Даже если в миске только гранулы, жир с поверхности постепенно оседает на стенках, создавая плёнку, благоприятную для размножения микробов. Мыть посуду нужно минимум 3 раза в неделю тёплой водой с безопасным моющим средством.

Влажный корм требует срочной уборки

Консервы, паучи и натуральная пища портятся уже через 15-30 минут. Оставшиеся кусочки — это идеальная среда для сальмонеллы и кишечной палочки. После каждого приёма влажной еды миску нужно сразу мыть.

Поилка — тихая угроза

Вода тоже быстро загрязняется. Частицы пищи, слюна и пыль создают налёт, незаметный глазу. Летом воду нужно менять 2-3 раза в день и обязательно ополаскивать саму ёмкость — иначе слизь и бактерии осядут на стенках.

Когда гигиена спасает здоровье

Если питомец стал вялым, отказался от еды или у него проблемы с пищеварением, не исключено, что дело в немытой посуде. Простая уборка может стать профилактикой серьёзных заболеваний.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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