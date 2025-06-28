Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туризм на вкус: как прошутто, бренди и сыр стали поводом переехать в Словению
Выбросьте стиральные порошки! Две специи, которые сделают стирку дешевле и экологичнее
Собака смотрит в одну точку и дрожит: возможно, это вовсе не мистика
Погба в Монако: сможет ли он вернуть свою лучшую форму? Интрига нарастает!
Планета из тени: гигант на окраине Млечного Пути заставил пересмотреть космические модели
Необычные ингредиенты в привычной солянке: как сделать её уникальной и запоминающейся
Пить по жажде или по нормам: что важно знать о питьевом режиме для здоровья почек
Как заставить астры радовать глаз: простой план по уходу за цветами
24 миллиарда на колесах: в России запускают производство электромобиля мечты

Смертельно вкусно: кусочек колбасы, который может стоить вашему питомцу жизни

2:33
Зоосфера

Кажется, это всего лишь крошка. Маленький жест любви. Хвост виляет, глаза смотрят с мольбой — и рука сама тянется поделиться кусочком вкусного со своей тарелки. Ведь любимец так счастлив в этот момент… Но за этой мимолётной радостью может скрываться большая беда, которую легко не заметить.

Собака
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Проблема

Собаки и кошки — не мини-люди, и их пищеварение устроено иначе. То, что для нас еда, для них может быть токсином. Шоколад, виноград, авокадо, лук, чеснок, ксилит (часто бывает в жевательных резинках и сладостях без сахара) — всё это может убить питомца. Даже, казалось бы, безобидный кусочек колбасы, сыра или сосиски — это сбой по всем фронтам.

Коммерческие корма рассчитаны точно: калории, белки, жиры, витамины. Всё сбалансировано. Каждая "вкусняшка" со стола — это минус к этому балансу. А дальше — снежный ком:
ожирение, панкреатит, диабет, проблемы с печенью — особенно у пород, склонных к этим болезням.

Поведение

Но есть ещё один эффект, менее заметный, но не менее разрушительный — психология поведения. Подкармливание со стола становится системой. Питомец быстро усваивает: "Попрошу — получу". И вот уже каждое ваше движение в сторону кухни сопровождается жалобным взглядом. Лай, мяуканье, прыжки, нос в тарелке. Не ужин, а театр военных действий. Он перестаёт видеть в вас просто человека — вы становитесь источником еды. Даже не еды — награды. Это разрушает и поведение, и отношения.

Решение

Полный отказ от еды со стола — это не жестокость, а любовь

Хотите порадовать — используйте специальные лакомства для животных. Только в строго ограниченном количестве (до 10% дневного рациона) и только в миске или в качестве награды за команду. Научите гостей не нарушать это правило. Объясните, почему это важно.

Игра

Чтобы занять питомца во время еды, дайте ему интерактивную игрушку с лакомством внутри. Или отправьте его на место по команде, обязательно хваля за спокойствие.

Запомните: каждый "маленький кусочек” может стоить здоровья, а иногда и жизни.
Говоря "нет" сейчас, вы на самом деле говорите: "Я забочусь о тебе. Я хочу, чтобы ты жил долго и был счастлив".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Планета из тени: гигант на окраине Млечного Пути заставил пересмотреть космические модели
Необычные ингредиенты в привычной солянке: как сделать её уникальной и запоминающейся
Пить по жажде или по нормам: что важно знать о питьевом режиме для здоровья почек
Как заставить астры радовать глаз: простой план по уходу за цветами
24 миллиарда на колесах: в России запускают производство электромобиля мечты
 Русская глубинка — новые Мальдивы для поколения Z
Турецкий поток продолжается: что скрывается за новым соглашением с Россией
Смертельно вкусно: кусочек колбасы, который может стоить вашему питомцу жизни
Дочь Успенской объяснила скандальную фразу сходить с ума — приятно: не поняли суть
Здесь не помогут ни рация, ни карта: три точки в океане, которые пугают даже бывалых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.