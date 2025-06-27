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Кот чихает и слезятся глаза: причина может скрываться прямо у вас дома

Зоосфера

Кошки редко жалуются напрямую, но их тело и поведение могут рассказать всё. Чихание, слезящиеся глаза, зуд — не всегда признак простуды. Часто эти симптомы говорят о скрытых раздражителях в вашем доме. И чем раньше вы их заметите, тем легче будет помочь питомцу.

Черноногая кошка в пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черноногая кошка в пустыне

Где прячется источник аллергии

Кошачий организм крайне чувствителен к химии, пыли и запахам. Даже новый освежитель воздуха, ароматизированный наполнитель или моющее средство могут вызвать приступ аллергии. Некоторые кошки плохо переносят пыльцу комнатных растений, особенно в период цветения.

Если симптомы начались после ремонта, перестановки, смены пола или ковра — это тоже тревожный сигнал. Новые материалы могут выделять летучие вещества, которые раздражают слизистые.

Поведение — ваш главный помощник

Обратите внимание, если кошка стала:

  • часто чихать;
  • тереть лапами нос или глаза;
  • вылизывать одно и то же место до залысин;
  • избегать определённых участков квартиры.

Так она показывает, что ей дискомфортно. Иногда проявления ограничиваются кожными симптомами: сыпь, покраснение, зуд. Всё это — поводы для пристального наблюдения и коррекции среды.

Еда тоже под подозрением

Пищевая аллергия у кошек встречается нередко. Зачастую реакцию вызывает белок определённого происхождения — курица, говядина, рыба, яйца.

Если вы недавно сменили корм, попробуйте временно перейти на гипоаллергенную монодиету — один белок, один углевод. Например, индейка и рис. Это поможет выяснить, какой компонент вызывает реакцию.

Инфекция или аллергия? Не перепутайте

Когда к чиханию и слезотечению присоединяется вялость, температура, отказ от еды — возможно, речь идёт уже не об аллергии, а о вирусном заболевании, например, ринотрахеите. Важно не затягивать и обратиться к ветеринару. Противовирусные препараты и поддерживающая терапия значительно облегчают течение болезни, особенно если начать лечение на раннем этапе.

Профилактика и забота — лучшее лекарство:

  • Проветривайте комнаты;
  • убирайте с помощью гипоаллергенных средств;
  • мойте миски и игрушки питомца;
  • исключите курение в помещении;
  • поставьте фильтр для воздуха — он действительно помогает.

Если кошка здорова, но продолжает реагировать на окружающую среду, не игнорируйте это. Чуткое отношение к мелочам в быту может избавить её от хронического дискомфорта.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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