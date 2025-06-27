Кот чихает и слезятся глаза: причина может скрываться прямо у вас дома

Кошки редко жалуются напрямую, но их тело и поведение могут рассказать всё. Чихание, слезящиеся глаза, зуд — не всегда признак простуды. Часто эти симптомы говорят о скрытых раздражителях в вашем доме. И чем раньше вы их заметите, тем легче будет помочь питомцу.
Кошачий организм крайне чувствителен к химии, пыли и запахам. Даже новый освежитель воздуха, ароматизированный наполнитель или моющее средство могут вызвать приступ аллергии. Некоторые кошки плохо переносят пыльцу комнатных растений, особенно в период цветения.
Если симптомы начались после ремонта, перестановки, смены пола или ковра — это тоже тревожный сигнал. Новые материалы могут выделять летучие вещества, которые раздражают слизистые.
Обратите внимание, если кошка стала:
Так она показывает, что ей дискомфортно. Иногда проявления ограничиваются кожными симптомами: сыпь, покраснение, зуд. Всё это — поводы для пристального наблюдения и коррекции среды.
Пищевая аллергия у кошек встречается нередко. Зачастую реакцию вызывает белок определённого происхождения — курица, говядина, рыба, яйца.
Если вы недавно сменили корм, попробуйте временно перейти на гипоаллергенную монодиету — один белок, один углевод. Например, индейка и рис. Это поможет выяснить, какой компонент вызывает реакцию.
Когда к чиханию и слезотечению присоединяется вялость, температура, отказ от еды — возможно, речь идёт уже не об аллергии, а о вирусном заболевании, например, ринотрахеите. Важно не затягивать и обратиться к ветеринару. Противовирусные препараты и поддерживающая терапия значительно облегчают течение болезни, особенно если начать лечение на раннем этапе.
Профилактика и забота — лучшее лекарство:
Если кошка здорова, но продолжает реагировать на окружающую среду, не игнорируйте это. Чуткое отношение к мелочам в быту может избавить её от хронического дискомфорта.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
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