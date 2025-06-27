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Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит

2:37
Зоосфера

Многие владельцы кошек уверены, что если корм сбалансирован, то больше ничего и не нужно. Но именно из-за такой "рациональной" логики у питомцев часто пропадает аппетит, появляются проблемы с пищеварением и капризы у миски.

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

Почему не стоит кормить одним и тем же

Даже самый качественный сухой корм при постоянном употреблении теряет привлекательность. Причина не только в вкусе. Для кошек важны аромат, текстура и температура пищи. Одни и те же сухие гранулы каждый день — это как одно и то же блюдо без приправ и аромата. От него просто устаёшь.

Кошки — охотники по природе, а значит, ждут разнообразия. Их мозг устроен так, что реакция на запах еды и её консистенцию напрямую влияет на аппетит. Сухой корм не пахнет ярко и не меняет текстуру, и потому со временем становится скучным даже самым неприхотливым питомцам.

Разный корм в разное время суток

Оптимальная схема — сухой корм утром, влажный или натуральный — вечером. Почему так? Сухой корм удобно оставить с утра, особенно если вы уходите из дома. Он дольше сохраняется, не портится и не требует подогрева. Это питательный и "долгий" завтрак.

Вечером — консервы или отварное мясо. Такой корм пахнет сильнее, легче переваривается и доставляет кошке больше удовольствия. Он также способствует восполнению жидкости в организме, особенно если питомец мало пьёт.

Кормить нужно не часто, но правильно

Большинство ветеринаров сходятся во мнении: взрослую кошку достаточно кормить дважды в день. Исключения бывают, но для здорового питомца такой график — оптимальный. При этом важно, чтобы приёмы пищи отличались: не только по составу, но и по текстуре.

А как же натуралка

Если вы предпочитаете натуральное питание, то в рационе могут быть:

  • отварное мясо без соли (курица, индейка, говядина),
  • нежирная рыба без костей,
  • субпродукты — сердце, печень, лёгкие.

Но только без специй, соли и жарки. Такая еда полезна, если она сбалансирована, а не подаётся как случайный перекус с человеческого стола.

Разнообразие — это забота

Питание кошки должно быть не только сытным, но и интересным. Смена текстур и запахов делает рацион привлекательным, поддерживает аппетит и даже укрепляет эмоциональную связь между хозяином и питомцем.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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